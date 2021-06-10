驚險畫面曝！眼尖路人見跳傘男身上1異狀　狂喊「不准跳」救他一命

▲ 男子跳傘前一秒被制止，驚險撿回一命。（圖／翻攝自TikTok／@skydiving）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人熱愛飛行運動的刺激，一不小心卻可能釀成無法挽回的悲劇。國外一名網友日前在社群媒體上分享一段影片，其中一名低空跳傘者站在橋邊，正準備往下跳，卻遭路過的民眾阻止。原來他沒有將安全帶繫好，多虧這名路人，驚險保住一命。

TikTok用戶@skydiving.is.lit日前上傳這段影片，可見一名男子站在橋的邊緣，身上繫著跳傘背帶，前方垂著降落傘。就在他要往下跳時，一名眼尖路人發現，他的背帶根本沒有正確繫上，趕緊走上前阻止他。

這名路人帶著濃濃澳洲腔，對準備往下跳的男子激動狂飆粗口，「滾到橋上去！你腿上沒繫XX的帶子啊，你這個XX的白痴！我的老天，回家吧，從這座XX的橋上滾下去。今晚不准跳，你欠我一杯啤酒。」

這段影片上傳短短4天累計破1010萬次觀看及73萬讚，網友紛紛留言表示，「影片剛開始我就發現問題了。感謝有這位人士，但我不解的是，為什麼他自己或其他任何人都沒發現」、「這不只值一杯啤酒吧，至少來個一箱」、「我都留手汗了」、「好愛他的澳洲腔」。

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