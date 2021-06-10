東京8月恐再發緊急事態　重症數將激增！專家估11月才能解除

▲專家認為，東京疫情仍有可能擴大，狀況將猶如大阪爆發的第4波疫情一樣。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠緊急事態迄今尚未全面解除，京都大學教授西浦博認為，即便疫苗接種進度得到推進，東京疫情仍有可能擴大，狀況將猶如大阪爆發的第4波疫情一樣，不排除8月再一次發布緊急事態宣言。

共同社報導，東京等9地緊急事態即將於6月20日解除，向厚生勞動省提供防疫建議的專家會議9日舉行會議。依據京都大學教授西浦博團隊推算結果，緊急事態宣言解除後，重症患者人數將再度上升，無論屆時疫苗接種率為多少，8月上旬重症病床使用率都會突破70%，將不得不再一次發布緊急事態。

團隊認為，重症者多為40歲、50歲群眾，疫情規模可能比先前疫情還要更大，而重症病床使用率降至30%、有望解除宣言的時間點，將落在11月上旬；換句話說，發布緊急事態的時間可能長達2個月以上。

令人擔憂的是，上述推測並未納入東京奧運舉辦可能造成的影響。專家組織主席脇田隆字表示，若舉行東京奧運及殘奧會，「我認為這將成為確診數進一步上升的原因。」

談及疫情現況，專家組織稱，儘管疫情蔓延的地區減少，但部分地區人員移動增加，「今後有反彈的可能」。

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