南韓完成1千萬人新冠疫苗「一次接種」！估7月中旬確診數大幅降低

▲南韓新冠疫苗一次接種數已突破1000萬人。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫苗接種工作逐漸步上軌道，從開放施打後至今已進入第105天，累計超過1000萬人完成一劑疫苗接種，疫苗覆蓋率即將突破20%，等於是全國每5人就有1人施打過新冠疫苗。依據南韓防疫當局計畫，截至今年6月底前，至少會有1400萬人口施打第1劑疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓從今年2月26、27日分別開放阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞兩款新冠疫苗施打，至今已進入第105天，新冠預防接種對應促進團指出，截至10日上午11時已累計1006萬705人完成一次接種，覆蓋接種率佔總人口數5134萬9116為19.6%。

從南韓開始大規模接種工作後，今年4月5日（第39天）累計100萬人完成一次接種、4月29日（第63天）300萬人完成一次接種、6月4日（第99天）累計700萬人完成一次接種、6月7日（第102天）完成800萬人一次接種，工作進展可以說是越來越快。

南韓政府從今年2月底前首先針對療養院等照護機構未滿65歲入住者、染病高風險族群、工作人員施打AZ與輝瑞疫苗，之後陸續開放第一線醫護人員與防疫要員、警消等社會必須人力、特殊教育與保健教師、75歲以上高齡族群施打。

南韓政府計畫將在今年6月底前完成1400萬人口的一次疫苗接種，至9月底前完成3600萬人口一次接種，預計11月可以達成「群體免疫」目標。疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於10日例行記者會表示，隨著今年上半季全國有4分之1人口完成一次接種，若維持並遵守現行防疫措施，則7月中旬以後可望控制病例數，單日新增病例數將大幅下降。

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