聯亞疫苗被爆後台強硬！美黑水執行長涉台人體實驗　曾參與阿富汗戰爭

▲黑水國際執行長普林斯參與的COVAXX新冠疫苗研發投資，為聯亞生技與美國UBI旗下分公司。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前外媒《路透社》在報導指出，昔日美國前總統支持者、美國私人軍事暨保安顧問公司「黑水國際」（Academi，Blackwater USA）創辦人普林斯（Erik Prince）參與投資研發新冠疫苗，還在台灣完成60人小規模人體實驗，如今卻又驚爆台灣國產疫苗「聯亞疫苗」，其幕後推手之一可能就是黑水國際的普林斯，曾涉入伊拉克與阿富汗戰爭。

根據《路透社》報導，黑水國際創辦人普林斯2020年起透過某一管道進入美國私營製藥公司COVAXX，推動研發新冠疫苗「UB-612」分銷計畫，不過COVAXX其實是聯合生物製藥（United Biomedical，UBI）和聯亞生技集團今年成立的子公司，從4月1日起成為Vaxxinity公司的一部份。

該篇報導無法確認普林斯最初與Covaxx建立聯繫的途徑，或其是否促成任何疫苗供應交易，且普林斯並未回答該問題。周遭的消息人士透露，普林斯一直幫助某間疫苗生產商建立分銷渠道，不過具體細節並未透露。

Vaxxinity公關顧問Diane Murphy拒答任何關於普林斯的問題，僅在聲明中表示Diane Murphy已經在台灣完成20至55歲成年人共60名的第一階段志願者實驗，且針對另外3800人進行另一項新研究。

據悉，其實普林斯在擔任黑水國際執行長時，該公司保安人員2007時在伊拉克巴格達射殺當地10多名平民，引起巨大爭議，在其離開黑水國際後，讓軍事承包商承接阿富汗戰爭私有化，而非美國軍隊，近年來捲入勾結川普競選活動爭議。

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