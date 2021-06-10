日本500人↑死在家！政府砸20億日圓　助輝瑞等藥廠開發新冠藥物

▲各國搶打新冠疫苗。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本警方統計，全國迄今有500名新冠患者在家療養期間病情惡化，於自宅病歿。厚生勞動省決定砸下20億日圓，補助美國輝瑞大藥廠、日本的中外製藥等4間藥廠正在研發的新冠治療藥物，用於日本境內臨床試驗及申請核准程序等。

綜合NHK、中央社報導，日本現行核准新冠治療藥物共計3種，適用對象為重症者或是出現中等症狀染疫人士。然而許多輕症者在自家療養期間病情惡化、甚至死亡的案例仍持續傳出。

日本警方針對醫療院所以外的死者進行詳細死因調查，發現全日本自去年3月至今年5月期間，至少有500人因染疫在家療養期間病情惡化，陳屍家中。

▲日本補助輝瑞等4藥廠開發新冠治療藥物。（圖／路透社）

為了能有輕症者或無症狀者使用的新冠治療藥物，厚生勞動省決定補助4間國內外藥廠，包括英國葛蘭素史克藥廠、美國輝瑞大藥廠、日本的中外製藥與小野藥品工業，針對7種藥物進行開發，用於日本境內臨床試驗及申請核准程序等。

現已知7種藥物中，有5種藥可供輕症者使用，像是葛蘭素史克藥廠所研發、現已獲得美國緊急授權使用的輕症新藥，在其臨床試驗發現可降低重症化及死亡風險85%。

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