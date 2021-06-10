3歲女兒哭鬧遭母掛「6F陽台外」懲罰　下秒「衣服撕裂」重摔慘死

▲監視器拍下墜樓瞬間。（圖／翻攝自 «63.ру»）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名23歲的年輕媽媽日前因3歲女兒在家哭鬧不止，就直接抓著女兒的上衣讓她懸空掛在陽台作為懲罰。沒想到衣服突然撕裂，女兒直接從6樓摔落地面慘死，從曝光的影片可以看到，女兒途中不斷哭喊「媽媽我好怕」，現在這名媽媽也被依殺人罪逮捕。

根據《太陽報》報導，現年23歲的魯贊金娜（Anna Ruzankina）和年僅3歲的女兒安娜塔西亞（Anastasia）住在俄羅斯薩馬拉州（Samarskaya）。魯贊金娜8日外出喝醉返家後，因為女兒不斷哭鬧，竟然直接拉著她的衣服，將她掛在陽台外側作為懲罰；從曝光的影片可以聽到，安娜塔西亞不斷哭喊著「媽媽我很害怕，我好怕......」。

結果撐住安娜塔西亞的衣服突然撕裂，她就這樣直接從6樓陽台摔落地面，目擊者表示，「女孩的哭叫聲突然停止，我轉身就看到一名滿身是血的孩子躺在柏油路上，我立刻叫救護車。」

另一段曝光的監視器畫面顯示，魯贊金娜事後下樓將女兒抱起，搭電梯返回屋內，途中還不斷搖晃著女兒，彷彿在叫她快點醒來。鄰居表示，魯贊金娜還向警方供稱，是安娜塔西亞自己跑到陽台玩才會掉下去；目前魯贊金娜已經被依殺害未成年人罪名逮捕，恐會面臨21年有期徒刑。

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