閨蜜車上自拍她拿槍甩帥！　「子彈朝臉發射」意外讓18歲妹爆頭

24-Year-Old Woman Arrested After Accidentally Shooting Her Teen Sister in the Head: Police​ https://t.co/6yzuGS2OAF — People (@people) June 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名24歲女子與姊妹在車上自拍影片，她手上拿著一把槍耍帥時，沒想到擦槍走火，子彈直接射中18歲妹妹的臉部，導致對方爆頭重傷，雖然目前仍在加護病房接受治療，不過幾乎沒有存活下來的可能。

邁阿密警方表示，24歲女子霍爾特(Taniyria Holt)與18歲妹妹龐德(Dre’Naya Ponder)，6日晚間8時13分和另外2名女性好友一同在車上自拍影片，她手上拿著朋友的槍晃來晃去時，意外開槍射中妹妹的臉。

霍爾特表示，她當時以為手槍沒有上膛，然而要把槍拿給妹妹時，突然目睹一發子彈射了出來，而手機中的影片也可看到，龐德因為子彈射中臉部導致重傷。被告目前被關押在監獄中，不得保釋，龐德若是死亡，當局將以過失殺人罪進行起訴。

▼好友們在車上自拍，沒想到卻導致命案。（圖／示意圖／達志影像）