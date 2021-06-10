臉書預計10月歸隊完成　宣布允許永久居家辦公

▲Facebook。（圖／路透社）

記者張家瑋／綜合報導

新冠疫情爆發後，改變全世界人通勤上下班的職場生活習慣，許多公司也開始分流上班和居家辦公的工作模式，Facebook執行長祖克柏 （Mark Zuckerberg）9日向員工宣布，從6月15日開始，公司「所有員工」只要工作內容可以家中完成，都可以申請疫情後繼續維持居家辦公。

根據外媒報導，祖克柏向員工發出郵件，內容提及公司在混合辦公（辦公室+居家模式）的計劃，未來將會允許員工進行跨國居家工作，他表示，「在過去一年，我們已經學習到，優質的工作其實可以在任何地方完成，我現在更加樂觀地認為，在公司內大規模實行居家工作政策是可行的，尤其是現在遠端視訊正在不斷進步」；公司發言人補充，目前，美國境內辦公室正規劃重新開放50%進行辦公，10月將會全面回復正常。

▲居家辦公。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

據了解，Facebook在2020年5月首次宣佈，朝大規模遠距辦公發展，祖克柏當時指出，公司將未來5到10年內，50%員工將會永遠進入遠距工作模式，但是，員工在居家辦公期間搬到其他城市必須提前告知公司，薪資可能會依據新的地區狀況所進行調整，這是出於稅務和會計的考量，員工若不據實以報，將面臨嚴重後果，開放申請對象包含資深員工、績效表現良好者、獲得部門主管允許或部門工作內容適合遠端辦公的人。