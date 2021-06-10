菅義偉及日在野黨魁談防疫　罕見都稱台灣為「國家」

▲ 菅義偉9日在黨首討論上罕見以國家稱呼台灣。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本朝野政黨領袖9日舉行「黨首討論」，執政黨自民黨總裁菅義偉及在野黨立憲民主黨代表枝野幸男談及國內外疫情，包括緊急事態宣言何時解除、疫苗接種進度及東京奧運等議題，論及海外防疫措施時提到台灣，二人皆罕見使用「國家」一詞稱呼。

根據《產經新聞》，首相菅義偉在黨首討論上以紐西蘭、澳洲及台灣為例，稱這3個國家「皆以罰款及有期徒刑等方式，強烈限制人民權利」。枝野幸男則提到，台灣是抑制疫情擴散的「成功國家」。

報導指出，日本政府與台灣沒有正式外交關係，在「一個中國」原則下，一般稱台灣為「地區」，而非國家，二人9日卻都在談及他國防疫政策時，將台灣稱為國家並以此舉例。

針對國內防疫措施，枝野幸男指出，緊急事態宣言應維持至東京單日新增確診數降至50例，以免再犯過去的錯誤。菅義偉則認為，國民最擔心的問題是病床緊繃，而疫苗接種會帶來巨大成果，因此政府將全力推動接種工作。

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