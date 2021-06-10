美參議員聯合聲明　籲拜登政府加快交付疫苗「分配給台灣軍隊」

▲美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國聯邦參議員馬基與羅姆尼今天發表聲明表示，將於下週召開聽證會談強化美台關係，並呼籲美國政府加快交付台灣疫苗，回應台灣的額外要求，分配疫苗給台灣軍隊使用。

參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組主席馬基（Edward Markey）與共和黨籍首席議員羅姆尼（Mitt Romney）今天發布聯合聲明表示，將於17日召開「透過夥伴關係強化力量：建立美台關係」聽證會，強化美台關係。

兩位參議員在聲明中指出，儘管中國政府致力將台灣隔絕於世界之外，但美國與台灣這個充滿活力的民主國家的戰略夥伴關係仍在持續發展。這場聽證會將探討如何發展並鞏固堅實的美台關係。

聲明指出，聽證會將尋求強化台灣防禦能力以阻止武裝侵略的方法。聽證會也將討論如何強化台灣在世界的地位，以抵禦北京阻絕台灣與國際夥伴合作及進入國際社會。議員期望能在聽證會上聽到政府官員將採取哪些實際作為加強美國對台灣的基本承諾，並在威權主義抬頭的地區，宣揚台灣非凡的民主成功故事。

聲明指出，在疫情大流行爆發，美國最需要協助時，台灣加緊向美國各地醫院前線工作人員提供個人防護設備，並將這樣的捐助擴大到其他國家。美國必須同樣協助台灣解決近來疫情爆發的困境。

聲明呼籲美國政府加快實現提供台灣75萬劑疫苗的承諾，並隨時準備回應台北的額外要求，分配疫苗給台灣的軍隊使用。

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