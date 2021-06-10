美贈南韓101萬劑嬌生疫苗　被爆再13天就過期！遭質疑是「清庫存」

▲美國提供的101萬劑嬌生疫苗5日凌晨0時運抵首爾機場，而如今南韓媒體查出這批疫苗中絕大部分都將在23日到期。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國5日捐贈南韓101萬8200劑嬌生疫苗，《華爾街日報》報導稱，由於嬌生疫苗解凍後僅能保存3個月，大部分疫苗早在4月初就發貨，目前都已成為「即期品」。而南韓媒體就報導，上周運抵南韓的這批疫苗中，大部分的疫苗保存期限只到本月23日，質疑美國捐疫苗是為了「清庫存」。

南韓《NEWS 1》報導，美國捐贈的101.28萬嬌生疫苗於5日運抵南韓，其中90萬劑接種對象為預備軍人、民防隊員等國防與外交人士，其餘約10萬劑則將提供醫療不足的離島地區與緊急出國者，原本預計要到20日才能全部施打完畢，然而，現在卻傳出美國大批嬌生疫苗的保存期限只到23日，已經成為「即期品」，捐贈南韓的疫苗中絕大部分也是同一天到期，南韓當局則未正面承認相關消息。

▲美國曾因血栓疑慮，暫停施打嬌生疫苗，但隨即在10天後恢復使用。（圖／路透）

對此，南韓輿論質疑，是否因為血栓疑慮導致美國人對嬌生疫苗信任度不高，才在快過期前送到南韓「清掉庫存」。南韓接種應對促進團負責疫苗簽約的組長鄭有鎮（音）於9日回應，5月底公布捐贈消息時，就曾經說過這批疫苗的有效期限是在6月底至7月初，而110萬劑的疫苗量足以讓南韓在6月中旬迅速接種完畢，其中90萬劑的預約速度比預期還快，應該能提前在16日接種完畢。

鄭有鎮補充，嬌生疫苗能在冷藏狀態下保存3個月，而且要從美國進口，原本到達國內之後就只剩很短的效期，一般狀況下，南韓現有的進口新冠疫苗也都是從生產日期2個月過後才引進的，「如果有做好疫苗冷鏈，並在有效期內接種，從醫學角度來看是安全的。」

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