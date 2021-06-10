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公車慘遭5層大樓倒塌壓毀！乘客活埋「9死＋8重傷」　文在寅令徹查

▲▼南韓光州市東區一處準備拆除的5層樓建築倒塌，公車當場慘遭活埋。（圖／達志影像）

▲南韓光州市東區一處準備拆除的5層樓建築倒塌，公車當場慘遭活埋。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（9）日下午發生一起建築物倒塌事故！光州市東區鶴洞一處位於重劃區的5層樓建築物，在拆除時疑似因施工不慎瞬間倒塌，一輛行駛中的市區公車慘遭倒塌的建築物壓毀，造成9人當場死亡、8人重傷的慘劇，目前仍在進行搜救工作。對此，總統文在寅指示嚴格徹查。

根據《韓聯社》報導，光州廣域市東區鶴洞一處正在拆除中的5層樓建築物，於9日下午4時22分突然應聲倒塌，現場大量塵土飛揚，而行駛在周遭道路的市區公車「雲林54號」正準備停靠公車站時，卻遭倒塌建築物重擊壓毀，車上17名乘客當場遭到活埋。

▼市區公車遭到壓毀，消防人員從車頭車窗玻璃救出重傷者。（圖／達志影像）

▲▼市區公車遭到壓毀。（圖／達志影像）

消防當局出動重裝備挖掘殘骸，晚間7時9分找到首名死者，之後陸續找到3名心跳停止的乘客，送醫後宣告死亡，直到晚間8時搜救進入最後階段，才又發現5名死者。死者包含70多歲女性1名、60多歲女性4名、60多歲男性1名、40多歲女性1名、30多歲女性1名、10多歲男性1名。

其餘8名重傷患，則是從公車前側車窗玻璃的破洞救出，送往全南大學醫院、光州基督醫院、朝鮮大學醫院、東亞醫院接受治療。消防人員表示，9名死者大部分是坐在公車較後方座位的乘客；8名重傷者則是坐在車體毀損較不嚴重的前車座位乘客。

▲▼死者包含參加完社團活動，從學校搭車返家的南高中生。（圖／達志影像）

▲死者包含參加完社團活動，從學校搭車返家的南高中生。（圖／達志影像）

搜救工作雖於9日晚間8時15分暫告一段落，但消防人員卻仍進行徹夜搜索，直到10日上午還在現場進行剩下的搜救工作，尋找有無慘遭活埋的行人，或是工地現場的施工人員。

青瓦台發言人朴炅美表示，總統文在寅10日接獲行政安全部長全海澈、光州市長李庸燮報告時，只是嚴格徹查此次事發原因，同時針對死者喪葬費、被害者醫療費等進行一系列支援。

另外，此次光州市鶴洞4區域重劃都更的施工負責單位為現代產業開發（HDC），對此會長鄭孟奎也在10日上午光州市府記者會上鄭重道歉，承諾將協助儘快進行善後工作。

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