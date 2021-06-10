日媒大幅報導「台灣致謝」日贈疫苗　專家：這次塔台對話很罕見！

記者張寧倢／綜合報導

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，日本TBS電視台資訊節目HIRUOBI!（ひるおび！）於9日報導捐贈台灣疫苗一事，不僅提到台北101、圓山飯店點燈致謝，還有航空評論家表示，這次桃園機場塔台與載運疫苗的日航機長對話內容非常罕見。

日本政府6月4日免費向台灣提供124萬劑AZ疫苗，當天下午13時58分由日本航空809號班機運抵台灣，一名航空愛好者錄製並曝光了當時的塔台對話，可以聽見桃園機場塔台航管員用英文道謝說，「We Taiwanese thankyou for your great help.（我們台灣人感謝你們大力協助）」日航機長則回應，「You’re welcome，thank you.（不客氣，謝謝）」。

▲日本TBS電視台資訊節目HIRUOBI!大幅報導「台灣感謝日本」贈疫苗一事。（圖／翻攝自YouTube／Lost PUBG）

HIRUOBI!於9日節目中提及此事，日本航空評論家小林宏之表示，塔台與機長的對話基本上都是為了確保飛行安全與順利操作，內容通常很簡潔，這次透過無線電向日本致謝的情形相當罕見，可以感受到台灣桃機塔台航管員真的很開心，讓人聽了感覺很溫馨。

▲台北101在外牆點燈感謝日本贈與台灣疫苗。（圖／記者黃克翔攝）

文字報導提到，上萬名台灣民眾6月4日利用航班雷達追蹤（Flightradar24）APP，在班機從東京成田機場起飛到抵達台灣的航程動向，顯示台灣人真心期待疫苗的到來。而節目也提及，台灣對日本贈與疫苗的感謝隨處可見，在台北101、圓山飯店等建築物外牆點燈致謝、日台交流協會收到許多鮮花、販售印有感謝字句的T恤，另外，旅日棒球選手王柏融5日賽後登上英雄訪問台時也藉機向日本道謝。

▲圓山大飯店晚上則用日文的「カンシャ（感謝）」點燈。（圖／圓山大飯店提供）

在節目中，主播出身的名嘴伊藤聰子表示，台灣的回應讓她感覺日本與台灣更親近了，而10年前311大地震時台灣人也曾大力援助日本，台日關係相當友好。主持人惠俊彰則說，台灣近期疫情升溫，又面對到中國的疫苗外交壓力，連七大工業國集團（G7）等先進國家都感受到「台灣有事」（緊急狀況）的危機，日本此刻贈與疫苗，相信台灣民眾一定很開心。

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