彭博：G7將呼籲重新調查新冠病毒起源　承諾額外提供10億劑疫苗

▲ 7國外交部長5月率先於倫敦會談。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

七大工業國組織（G7）領袖峰會將於11日登場，為期3天的會議後將發表聯合公報。《彭博》取得的公報草案顯示，7國元首將承諾，明年額外提供至少10億劑疫苗，以覆蓋全球80%成年人，並共同呼籲世界衛生組織（WHO），召集對新冠病毒起源進行全新且透明的調查。

《彭博》10日報導，草案重點除呼籲重新調查病毒起源，還包括承諾改善全球供應鏈強迫勞動問題。儘管未明確提及中國，仍呼應國際社會對北京壓迫新疆少數族裔的批評。

此外，文中也呼籲俄羅斯向境內勒索軟體攻擊、虛擬貨幣洗錢及其他網路犯罪組織究責，並表示樂見2015年伊朗核協議談判全面恢復，同時譴責伊朗使用代理部隊及非國家武裝團體。

針對財政、貿易及旅遊，G7將承諾取消對疫苗出口的不必要貿易限制，支持對國際旅行的共同標準，包括承認各國疫苗證書，同時也須確保經濟復甦後公共財政的長期可持續性。

有關氣候變遷議題，各國領導人在氣候資金問題上爭論不休，但誓言將加緊努力，達到提供貧窮國家1000億美元的目標，並承諾提供新的資金，支持發展中國家綠色轉型。他們也認知到碳市場及碳定價在推動減排上的潛力，並承諾加速推動汽車市場向零排放汽車轉型。

此外，據報G7官員正彙整一份文件，概述在2022年12月前結束疫情大流行的計畫，目前尚無定稿，但將成為此次峰會最後階段談話的基礎。

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