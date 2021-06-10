真的是AV疫苗！　超狂接種站電視公然播映「2女蕾絲片」

▲疫苗接種站誤播A片。（圖／翻攝自推特＠JaviHIVer）



記者張方瑀／綜合報導

各國政府為了鼓勵民眾接種新冠疫苗，祭出許多獎勵措施，不過哥斯大黎加的一間接種站卻被人發現，等待區的電視上竟大喇喇地播放A片，讓陪同家中長輩去打疫苗的網友表示，「這服務真是太好了！」而現場大部分民眾則是淡定地坐在位子上盯著電視看。

根據《每日星報》報導，哥斯大黎加聖荷西市（San Jose City）的一處接種站中，民眾正在帳棚內等待施打新冠疫苗，結果此時帳篷內的電視竟突然播放「女女A片」，讓等待民眾不知如何是好，只能尷尬地繼續坐在位子上。

推特網友JaviHIVer貼出這段影片表示，「我正在這裡等待我阿公打完疫苗，這個服務真是太好了！」現場目擊的民眾巴柏薩（Anthony Barboza）說，當時電視只是播放公共服務的廣告，但畫面卻突然變了，「我和帳棚裡的人都忍不住笑出來。」

Aquí esperando a que vacunen a mi abuelo. Que buen servicio pic.twitter.com/l0VXlQA3BD — (@JaviHIVer) June 5, 2021

從曝光的影片可以看到，等待民眾大部分都還是乖乖坐在位子上，淡定地盯著電視看，現場工作人員驚覺畫面不對後，立刻上前試圖將電視關掉，結果在找不到開關的情況下，只能直接將連接插頭拔掉。他們推測可能是連結的電腦播放錯誤，目前不清楚是系統故障還是有人惡作劇。

根據統計，哥斯大黎加目前累計33.4萬確診、4251人病歿，共有20％人口已接種第一劑疫苗。

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