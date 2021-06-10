　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

目標重啟TIFA談判　《華爾街》：美台貿易高層最快10日恢復對話

▲▼拜登將任命台裔的戴琪（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士指出美國貿易代表戴琪計畫今日與台灣高層對話，但未得到本人證實。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

華爾街日報今天引述知情人士說法報導，美國貿易代表戴琪計劃最快10日與台灣高層官員對話，雙方政府朝重啟前美國總統川普執政時停擺的貿易暨投資架構協定談判邁進。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時說，美台「已經或是即將」就部分架構協定展開對話。

美台1994年簽署貿易暨投資架構協定（TIFA），迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上回舉行為2016年10月。布林肯上述發言令外界關切美台TIFA會議是否復談。
報導寫道，在北京反對下，TIFA談判除攸關經貿議題，也具有美台合作象徵意義。

但川普執政時擔任貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer）認為台灣是阻撓美國貨品進口的重商主義國家，並專注和北京交涉牽涉甚廣的美中貿易協議，以致美台TIFA談判停擺。

美國國會中的挺台人士希望總統拜登政府更進一步，與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）。報導引述美方未具名官員表示，拜登政府尚未對此做出決定。
這名高階官員說，如果美台恢復貿易高層對話，首步將是討論上次會議後的事務進展，「我們與台灣的經貿關係持續深化」。

中華民國駐美代表處發言人未回應華爾街日報採訪，美國貿易代表署（USTR）發言人也婉拒就戴琪（Katherine Tai）可能與行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中對話一事置評。

ET快訊
獨／中和紙廠12人染疫「瞞3天」！樓上安養院住47老人、1洗
丁怡銘遭爆特權打疫苗　行政院回應了
沒戴口罩！　桃園男遭同事猛刺血噴滿地
文化大學生「搭星宇回澳門」確診　室友在台灣染疫
高端今解盲！　台大醫「搶先曝光」記者會內容
快訊／台中火力發電廠火警！「輸煤皮帶」起火釀災　現場濃煙狂竄
快訊／國軍台中總醫院疑爆院內感染　突暫停急診、住院、快篩服務
快訊／三峽恩主公醫院爆群聚　7人確診已1死
醫：疫情嚴重失控原因是「雙盲」　給這位市長99分、陳時中49

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6月孕婦一家染疫72小時3死！醫緊急剖腹痛失母子　老父重症不治

「誘餌無人機」載火箭彈空襲巴格達機場！　1小時前鎖定美駐點基地

目標重啟TIFA談判　《華爾街》：美台貿易高層最快10日恢復對話

印尼麥當勞開賣BTS套餐「外送員海量湧入」　當局憂群聚命暫停營業

蒙面槍手夜襲「一床接一床」冷血掃射！　掃雷組織至少10死12傷

3隻比特犬翻牆突襲可憐女！　「咬破臉、頸」噴血慘死下場曝

美國通膨數據公布前　美股收盤走低！台積電ADR漲1.04%

拜登歐洲行首日訪英國　宣告：美國回來了

美國防部長對內部下令：採取措施加強因應中國挑戰

拜登承諾加購5億劑疫苗助100國抗疫！由COVAX分配　今年先送2億劑

原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

退職醫護未被錄取遭諷「騙疫苗」　最美魚販劉心語：把人想得太壞

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

好心肝診所「1285志工偷打疫苗」 股長決定配發！柯文哲怒：送政風

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！　IG「愛心咖啡照」背景疑露餡

大馬男確診新冠肺炎談「後遺症」　肺部受損戴呼吸管...講話就會喘

【Fred吃上癮】你要瘦喜？還是要爽喜？自助和牛壽喜燒

賴士葆痛批「打瞌睡沒人同情你」陳時中否認：是中途休息時間

砸500萬開健身房！開3天就停業　 收入2500元...苦主：誰比我慘？

6月孕婦一家染疫72小時3死！醫緊急剖腹痛失母子　老父重症不治

「誘餌無人機」載火箭彈空襲巴格達機場！　1小時前鎖定美駐點基地

目標重啟TIFA談判　《華爾街》：美台貿易高層最快10日恢復對話

印尼麥當勞開賣BTS套餐「外送員海量湧入」　當局憂群聚命暫停營業

蒙面槍手夜襲「一床接一床」冷血掃射！　掃雷組織至少10死12傷

3隻比特犬翻牆突襲可憐女！　「咬破臉、頸」噴血慘死下場曝

美國通膨數據公布前　美股收盤走低！台積電ADR漲1.04%

拜登歐洲行首日訪英國　宣告：美國回來了

美國防部長對內部下令：採取措施加強因應中國挑戰

拜登承諾加購5億劑疫苗助100國抗疫！由COVAX分配　今年先送2億劑

台灣特殊天氣！　「午後雷陣雨下到晚上」原因曝

史上最離譜失誤一壘手　遭海盜下放到3A

丁怡銘遭爆特權打疫苗　政院澄清：屬「第2類」人員符合規定

高端今解盲　孫大千提6質疑：如何取得疫苗護照？

特斯拉中國「煞車失靈」都是車主瞎掰！苦主：我只是想凹一台新車

台南World Gym燈火通明！警揪「3櫃台+4教練」群聚　開罰至少42萬

台股漲58點重回萬七！海運、金融股齊漲　台積電漲幅逾1%

獨／中和紙廠12人染疫「瞞3天」！樓上安養院住47老人、1洗腎患者

1圖看4波傳染！9月能開學上課？　醫師給答案了

你為什麼不戴口罩！　桃園越籍移工持刀刺傷同鄉後逃逸

2應召女冒染疫風險約戰「手拉坏」　警傻眼：還有一間搞這招！

國際熱門新聞

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

華郵：拜登政府將買「5億劑輝瑞」捐全世界

3隻比特犬突襲！　她「臉破頸噴血」慘死

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

拜登撤銷TikTok、微信禁令　下令進行國安評估

拜登加購5億劑疫苗助100國抗疫　今年先送2億劑

阿公結婚37次！低頭羞吻大眼嫩妻

蒙面槍手床邊掃射！掃雷組織至少10死12傷

美國通膨數據公布前　美股收盤走低

印尼麥當勞開賣BTS套餐！外送員擠爆

拜登歐洲行首訪英國：美國回來了

美國防部長下令：加強因應中國挑戰

裸女發狂！慘遭男警「電擊奶奶」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

阿根廷滅絕40年巨獺現蹤！他驚呆：沒人會相信

劉沛帶妻回國待產　親吐「2大原因」

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

「快樂缺氧」恐怖奪命原因曝！　有4症狀快就醫

指揮中心：手遊店年輕人很愛去！鄉民一看炸鍋

小鬼家施工　爸手做電梯防護超美

墾丁大街人淨空　罕見野生動物回來了

女兒吃BTS套餐！李千那一看專業收藏步驟震驚

好心肝特權疫苗打千人！　苗博雅6點揭黑幕

水神包圍砸大雨彈！熱帶低壓蠢動

醫：疫情嚴重失控原因是「雙盲」　給這位市長99分

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

王浩宇：北市到底在幹嘛！醫美員工也打疫苗　負責人亮紀錄打臉

百萬名車撞電桿！　駕駛受困2小時「從清醒到慘死」

疫情不能探病！癌末男隔玻璃窗道別

更多

最夯影音

更多
原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛

原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛
高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

退職醫護未被錄取遭諷「騙疫苗」　最美魚販劉心語：把人想得太壞

退職醫護未被錄取遭諷「騙疫苗」　最美魚販劉心語：把人想得太壞

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

好心肝診所「1285志工偷打疫苗」 股長決定配發！柯文哲怒：送政風

好心肝診所「1285志工偷打疫苗」 股長決定配發！柯文哲怒：送政風

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面