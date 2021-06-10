蒙面槍手夜襲「一床接一床」冷血掃射！　掃雷組織至少10死12傷

▲悲劇發生後，死去的掃雷成員已被裝入棺材 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

阿富汗非政府組織「光環信託」（Halo Trust）成員日前在北方省份巴格蘭（Baghlan）的基地，遭到蒙面槍手闖入冷血格殺，最終造成10死10多人受傷。餘孽殘喘的伊斯蘭國（IS）不久後對外表示，該組織犯下該起攻擊。

光環信託為非政府的掃雷組織，創辦人及加入的成員協助阿富汗政府在境內進行掃雷工作。該組織在介紹中自述，「我們的任務是保護生命和恢復生計，透過清除地雷和其他爆裂物，我們幫助國家從衝突中復原。」

▲逾12人受傷送院 。（圖／路透）

根據BBC報導，光環信託的基地當地時間周二（8日）遭到蒙面惡徒闖進後持槍掃射，死傷相當慘重，至少10人死亡，超過12人輕重傷。事發後阿富汗政府公開指責恐怖組織塔利班（Taliban）犯下惡行，但塔利班已經否認。

光環信託的執行長寇萬（James Cowan）受訪時表時，塔利班非但沒有犯下罪行，相反地還在事後給予他們幫助。伊斯蘭國則是在加密通訊軟體Telegram上發佈聲明，宣稱犯下攻擊。

阿富汗的暴力事件在美國於5月1日宣布撤兵後開始暴增，寇萬表示這些槍手趁夜進到基地後，是一床接著一床將掃雷人員掃射致死，手段相當「冷血」，「我認為很重要的一件事是，塔利班否認為此事負起責任，而且當地的塔利班組織還前來幫助我們趕跑那些槍手。」