越南今年要買1億2500萬劑疫苗　地方政府和企業都可採購

▲越南民眾接種AZ疫苗。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

越南今年疫情急轉直下，財政部於5月20日宣布成立110億美元的基金，目標要購入1億5000萬劑的疫苗。而根據越南衛生部網站的最新數據顯示，今年共可取得1億2500萬劑的疫苗，這其中並不包括美國和日本準備贈送的疫苗。

越南總人口數為9800萬，去年新冠疫情因為控制的不錯，因此疫苗的採購與接種率都嚴重落後，政府目標要在今年為75%的人注射疫苗，也就是7500萬人。

根據越南衛生部網站的數據，今年可取得的1億2500萬劑疫苗中，包含500萬劑莫德納疫苗、2000萬劑俄國Sputnik V疫苗、3000萬劑AZ疫苗、3100萬劑輝瑞疫苗，以及透過COVAX取得的3890萬劑疫苗，另外越南也能取得美國透過COVAX捐給亞洲的700萬劑疫苗，日本也準備要贈送AZ疫苗給越南。

越南政府下定決心開始大量採購疫苗後，輝瑞疫苗的過程最令外界稱奇。越南政府在5月18日才說輝瑞拒絕議價，政府內部要召開會議討論下一步，隔天就奇蹟似地與輝瑞達成協議，採購3100萬劑，預計下半年開始供貨，但是雙方並未透露購買價格。

另外越南衛生部也鼓勵地方政府和企業參與尋找新冠疫苗貨源，並且可以透過獲得衛生部許可的36間進口商自行進口疫苗，為的是要動員全國人力，阻止疫情繼續擴散。