5層大樓突倒塌！鋼筋水泥一秒「活埋公車」9死8傷　驚悚影片曝光

▲南韓工地倒塌釀9人死亡、8人受傷，路過公車整輛「被鋼筋水泥掩埋」。（圖／翻攝自YouTube／꼬네이KKone2）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓光州東區鶴洞9日下午發生一起嚴重工安事故，位於市區重劃區的一處工地在進行拆除作業時，5層樓高的建築物突然往馬路一側倒塌，鋼筋水泥瞬間把剛好經過的一輛公車當場活埋。最新消息顯示，事故目前已造成9人死亡、8人受傷，大樓倒塌原因則待釐清。

綜合媒體報導，事故發生在當地時間9日下午4點22分，位於光州東區鶴洞的一棟廢棄大樓突然倒塌，碎裂的鋼筋水泥瞬間往馬路一側傾瀉覆蓋，把剛好經過的一輛公車當場活埋。

由於大樓倒塌前，正在進行拆卸作業，加上第一時間傳出有數輛車及工人被活埋，當地警消不敢大意，出動大量人車趕赴現場救援。

南韓消防部指出，除了公車外，原本認為有另外2輛車也被掩埋，不過經調閱沿線路上監視器後，發現2輛車在建築倒塌時驚險閃過，算是不幸中的大幸。

救援工作於9日晚間8時許結束，總共救出17名受困人員，其中9人傷重死亡、8人重傷，重傷者已全數送往附近醫院治療。南韓消防部表示，未來會持續確認，是否有其他受害者遭掩埋，並且釐清事故發生原因。

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