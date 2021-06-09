　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防範東奧恐怖攻擊！ 　日本7月起可查火車旅客「手提行李 」

▲▼日本地鐵,福岡。（圖／達志影像／美聯社）

▲在東京奧運登場之前自7月1日起，各鐵路公司可檢查乘客的手提行李。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本國土交通省昨天公布修正相關法規，在東京奧運登場之前自7月1日起，各鐵路公司可檢查乘客的手提行李，作為防範恐怖攻擊的對策之一。

日本每日新聞報導，東海道新幹線2018年6月發生隨機殺人案，一名男子在列車上持刀砍殺乘客，造成1死2傷。國土交通省鑑於此事修正「鐵道運輸規程」，禁止旅客攜帶不必要的刀刃搭車，但並未規定檢查手提行李相關事項。

國土交通省昨天進一步公布修訂「鐵道運輸規程」，7月1日起允許各鐵路公司檢查旅客手提行李，若旅客拒絕檢查，可要求其下車或離開車站。

不過報導也指出，在人潮眾多時檢查手提行李可能導致更加混雜，與維持旅客便利性之間形成兩難。

國土交通省設想的狀況，是在大型活動時於會場附近的主要車站與新幹線車站實施，在驗票閘門設置安檢門、出動防爆犬巡邏等，找出可疑人士。

但鐵路公司不見得歡迎這些措施，發生隨機殺人案的東海道新幹線由JR東海公司經營，該公司當時就說，檢查手提行李會從根本上喪失便利性

國土交通省則認為，根據2019年11月在一處車站實測安檢門，旅客並沒有特別反彈；同年12月在東京車站實測檢查手提行李，負責的JR東日本公司表示，雖然對旅客人流有影響，但不是很大的問題。

 

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

讓你一覺到天明！聲寶「捕蚊燈」下殺699元

ET快訊
「台灣只需要100萬劑疫苗！」朱學恒爆真相片：日本親台議員說
快訊／11陽性！壹電視承包侯友宜直播　新北市府因應方案曝
申請勞工紓困貸款「要看108年收入」！網傻眼：50萬吃兩年？
原規劃AZ打不完拒發莫德納　柯文哲「中央閃過北市」：醫院也不
「莫德納疫苗」15縣市分配一次看！新北、桃園、台中分最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她用「6瓶眼藥水」毒殺好友...裝成服藥自盡！　再盜800萬爽花

哈利梅根愛女「莉莉貝」取錯名了？　英媒：恐變一輩子詛咒

阿公「結婚37次」低頭羞吻大眼嫩妻！　老伴＋兒孫189人嗨翻片瘋傳

菅義偉承諾：11月前一定讓全日本「想打疫苗的人」都打得到！

槍殺6歲童！加州男與「台裔女友」被捕　她為愛藏槍淪共犯

防範東奧恐怖攻擊！ 　日本7月起可查火車旅客「手提行李 」

美參議員呼籲「給台灣更多疫苗」　至少再追加200萬劑才夠

南韓工地倒塌釀3死7傷　 路過公車整輛「被鋼筋水泥掩埋」

「無鼻獨眼豬」頭長突起物像ET　人類也曾出現相同先天性缺陷

日澳2加2會談「聯合聲明首提台灣」　確認台海和平穩定重要性

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

日本超商店員必會POP宣傳海報　多色麥克筆繪製過程超級療癒！

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

她用「6瓶眼藥水」毒殺好友...裝成服藥自盡！　再盜800萬爽花

哈利梅根愛女「莉莉貝」取錯名了？　英媒：恐變一輩子詛咒

阿公「結婚37次」低頭羞吻大眼嫩妻！　老伴＋兒孫189人嗨翻片瘋傳

菅義偉承諾：11月前一定讓全日本「想打疫苗的人」都打得到！

槍殺6歲童！加州男與「台裔女友」被捕　她為愛藏槍淪共犯

防範東奧恐怖攻擊！ 　日本7月起可查火車旅客「手提行李 」

美參議員呼籲「給台灣更多疫苗」　至少再追加200萬劑才夠

南韓工地倒塌釀3死7傷　 路過公車整輛「被鋼筋水泥掩埋」

「無鼻獨眼豬」頭長突起物像ET　人類也曾出現相同先天性缺陷

日澳2加2會談「聯合聲明首提台灣」　確認台海和平穩定重要性

股票菜鳥一投就中　女星曝「觀察投資法」連達人都讚賞　

護國神山金盾發威！快篩5213移工8確診　下一任務：回防竹南

李永然／法律相隨，危老重建免遭騙

香山社區篩檢站啟用　林智堅：快篩陽性不分縣市助安置

績效打敗大盤＆0050！　這檔只要7000元

南投大型移工宿舍稽查65間不合格3間　鼓勵企業主自辦員工快篩

德基水庫「10天上升22公尺」　蓄水率全台墊底！發電廠曝原因

短髮女中庭「脫口罩」剪盆栽！住戶氣炸拍照：不准戴，要保留證據

半生積蓄買房！辦貸款聽「離奇真相」崩潰　權狀成廢紙

INFINITE成烈練成肌肉猛男！曬洗衣板6塊腹肌　粉絲看傻：歐巴瘋了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

裸女發狂！慘遭男警「電擊奶奶」

越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流

破世界紀錄！　37歲婦一口氣「生10胞胎」

南韓宣布推動旅遊泡泡！　台灣列「優先名單」

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

跳水奪命瞬間！他墜36m撞船爆頭慘死

密西根首例確診「致死率40%罕病」　症狀像新冠肺炎

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

即／法國總統馬克宏被甩巴掌　隨扈飛撲逮捕巴掌男

QS世界大學排名出爐！台灣「25校進榜」創新高

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

外媒關注京元電感染！　BBC：全球晶片供應鏈繃緊神經

更多熱門

相關新聞

韓工地倒塌釀3死7傷　 路過公車「整輛遭掩埋」

韓工地倒塌釀3死7傷　 路過公車「整輛遭掩埋」

南韓光州東區鶴洞重劃區一處工地9日下午發生倒塌事故，整座5層高的建築物應聲倒下，一輛公車與兩輛自小客車瞬間遭到掩埋。根據韓媒報導，一共有10多人遭到活埋，目前已確定造成3人死亡、7人受傷。

日澳2加2會談　確認台海和平穩定重要性

日澳2加2會談　確認台海和平穩定重要性

她出生「沒口鼻」開刀30次　媽不離不棄

她出生「沒口鼻」開刀30次　媽不離不棄

聽到爸呼喚！　水獺秒飛奔討摸

聽到爸呼喚！　水獺秒飛奔討摸

南韓宣布推動旅遊泡泡！　台灣列「優先名單」

南韓宣布推動旅遊泡泡！　台灣列「優先名單」

關鍵字：

東京奧運日本火車鐵路地鐵日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃安上吐下瀉癱床整天！酸台疫情：好不了的啦

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

快訊／今日增274本土、25死亡！

侯怡君懷孕！　備孕3年終於當媽

驚人對比圖曝！石門水庫10天水位狂升22米　淹到綠地了

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！

要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路

大S放話休夫全因汪小菲把持不住

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

汐止16屁孩群聚亂砍　聲押恐罰百萬

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

快訊／張雅琴8點衝快篩站「結果出爐」

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

即／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面