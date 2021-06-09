防範東奧恐怖攻擊！ 　日本7月起可查火車旅客「手提行李 」

▲在東京奧運登場之前自7月1日起，各鐵路公司可檢查乘客的手提行李。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本國土交通省昨天公布修正相關法規，在東京奧運登場之前自7月1日起，各鐵路公司可檢查乘客的手提行李，作為防範恐怖攻擊的對策之一。

日本每日新聞報導，東海道新幹線2018年6月發生隨機殺人案，一名男子在列車上持刀砍殺乘客，造成1死2傷。國土交通省鑑於此事修正「鐵道運輸規程」，禁止旅客攜帶不必要的刀刃搭車，但並未規定檢查手提行李相關事項。

國土交通省昨天進一步公布修訂「鐵道運輸規程」，7月1日起允許各鐵路公司檢查旅客手提行李，若旅客拒絕檢查，可要求其下車或離開車站。

不過報導也指出，在人潮眾多時檢查手提行李可能導致更加混雜，與維持旅客便利性之間形成兩難。

國土交通省設想的狀況，是在大型活動時於會場附近的主要車站與新幹線車站實施，在驗票閘門設置安檢門、出動防爆犬巡邏等，找出可疑人士。

但鐵路公司不見得歡迎這些措施，發生隨機殺人案的東海道新幹線由JR東海公司經營，該公司當時就說，檢查手提行李會從根本上喪失便利性

國土交通省則認為，根據2019年11月在一處車站實測安檢門，旅客並沒有特別反彈；同年12月在東京車站實測檢查手提行李，負責的JR東日本公司表示，雖然對旅客人流有影響，但不是很大的問題。

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