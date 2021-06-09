槍殺6歲童！加州男與「台裔女友」被捕　她為愛藏槍淪共犯

▲馬可斯（左）與23歲台裔美籍女友李薇恩（右）涉入槍擊案被捕。（圖／翻攝加州公路巡警隊）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州橘郡6歲男童艾登（Aiden Leos）坐在媽媽車上，卻因一場行車糾紛，慘遭開槍擊斃。24歲嫌犯馬可斯（Marcus Anthony Eriz）與23歲台裔美籍女友李薇恩（Wynne Lee）雙雙被捕，女方當時正在開車，且持有並藏匿槍枝，因此被指控為共犯。

綜合外媒報導，死者母親喬安娜（Joanna Cloonan）5月21日載兒子前往幼兒園，於55號高速公路往北行駛，卻突然遭嫌犯座車緊急切入搶道，忍不住比中指。她逐漸駛離時，突然聽見轟然巨響以及後座兒子的喊叫聲，靠邊停車查看才驚覺孩子中槍。儘管艾登在最快時間內送往醫院，依然宣告不治。

根據檢方文件，馬可斯當時坐在副駕駛座，開出致命的一槍，被指控謀殺罪、開槍造成他人身體傷害或死亡等等，若全部罪名成立，可能坐牢40年甚至無期徒刑。李薇恩可能在州立監獄坐牢3年，再轉往郡立監獄服刑1年。

2名嫌犯6日在柯斯塔梅薩（Costa Mesa）被捕，保釋金皆為100萬美元。據悉，他們在男童喪禮隔日落網，8日首次視訊出庭時沒有提出上訴。

李薇恩曾向《凱澤健康新聞》表示，自己是台灣移民之女，卻無法達成父母心中的學術目標，12歲起飽受憂鬱症之苦，8年級又被排擠孤立，因此開始自殘，甚至一度服藥過量，之後被送入精神疾病機構，接受心理諮商。她高二那年情況明顯好轉，與媽媽關係大幅改善，也重拾學業與舞蹈興趣，未料如今竟捲入槍擊案。

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