日澳2加2會談「聯合聲明首提台灣」　確認台海和平穩定重要性

▲日澳9日進行第9次2加2會談，日本方面由外務大臣茂木敏充（右）及防衛大臣岸信夫（左）與會。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本及澳洲政府9日進行外交部長及國防部長的2加2磋商視訊會議，而其聯合聲明也首度寫明強調台灣海峽和平穩定重要性，敦促和平解決兩岸問題，日澳雙方同意深化雙邊安全合作，因應中國在東海及南海的頻繁活動。

綜合共同社等報導，這是第9次日澳2加2會談，日本方面由外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫與會，澳洲則由外交部長潘恩（Marise Payne）及國防部長杜登（Peter Dutton）出席。

岸信夫在會議一開始時就強調日澳安全合作的重要性，「為了區域和平穩定，比以往更需要志同道合國家團結起來。」茂木敏充談及中國動向則說，「國際秩序正面臨著單方面改變現狀的巨大挑戰。」令人關注的是，日澳雙方在聯合聲明中，首度寫明「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」。

至於中國《海警法》允許海警船可在中方認定水域向外國船隻開火一事，日澳雙方均表示擔憂關切。此外，日澳也透過這場會議取得共識，也就是日本自衛隊將在非戰鬥狀態下保護澳洲軍事資產，且雙方也在會中談論一項雙邊協議，商定將在維持重要物資的供應鏈等經濟安保領域合作。

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