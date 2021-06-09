美參議員呼籲「給台灣更多疫苗」　至少再追加200萬劑才夠

▲美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨參議員羅姆尼8日在參議院呼籲，拜登政府應該向台灣提供更多新冠疫苗，因為向台灣提供打擊新冠肺炎的疫苗對美國來說至關重要。國務卿布林肯也回應表示，「我們正努力確保疫苗能送達台灣。」

根據《美國之音》報導，美國參議院外交關係委員會亞太小組成員羅姆尼（Mitt Romney）8日出席聽證會時，向國務卿布林肯表示，向台灣提供打擊新冠肺炎的疫苗對美國來說至關重要，「我們能把台灣需要的疫苗直接給他們嗎？我們提供的數量能更多嗎？」他提到，目前美方已經提供75萬劑，但仍需要大概200萬劑才足夠，希望政府能更關注這個議題。

布林肯（Antony Blinken）則回應，「我們正努力確保疫苗能送達台灣。」他也提到，美國未來幾星期將把8000萬劑疫苗分送到世界各地，「一開始的2500萬劑疫苗，我們已經宣布了如何分配，包括台灣，剩下的5500萬劑將會接著從現在開始到7月初之間發送。」

羅姆尼先前就曾在推特發文表示，台灣、印度等國迫切需要新冠疫苗，很高興看到全球疫苗分配計畫進入執行階段，「美國疫苗遠比中國或俄羅斯的更加與安全有效。這是很好的第一步。」

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