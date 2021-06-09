阿公「結婚37次」低頭羞吻大眼嫩妻！　老伴＋兒孫189人嗨翻片瘋傳

BRAVEST MAN..... LIVING



37th marriage in front of 28 wives, 135 children and 126 grandchildren. pic.twitter.com/DGyx4wBkHY — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) June 6, 2021

記者吳美依／綜合報導

外國社群媒體上瘋傳一段45秒影片，一名白髮老翁正在舉行人生第37次婚禮，開心迎娶年輕貌美的妻子。他輕輕掀開頭紗，親吻美嬌娘，老婆、兒女及孫子女一共189人也「三代同堂」開心慶祝，場面相當熱鬧。

影片中，老翁親吻妻子後，就拉著對方一起坐下來，接受大家的祝福。2人看起來都十分靦腆，尤其新娘更是害羞低頭，垂下水汪汪的大眼睛。但是，身旁的親朋好友都非常興奮，一邊鼓掌，一邊開心笑著，氣氛愉快又融洽。

▲白髮老翁第37次結婚，迎娶年輕新娘，親朋好友齊聚一堂慶祝。（圖／翻攝Twitter@rupin1992）



印度知名警官夏瑪（Rupin Sharma）也分享影片表示，這名老翁「在28位老婆、35名兒女以及126名孫子女面前，完成第37場婚禮」，笑稱「他簡直是世界上最勇敢的人」。

許多網友也紛紛留言，「好幸運的傢伙，我光是一個老婆就搞不定了」、「內心永遠年輕」、「養得起全家也是蠻厲害的」、「活生生的傳奇」、「我到現在都還沒有勇氣辦婚禮，他竟然辦了37次」。

讓你一覺到天明！聲寶「捕蚊燈」下殺699元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast