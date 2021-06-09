拜登首海外出訪　出席G7北約會議「修補盟國關係」！16日會晤普丁

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統拜登9日啟程前往英國，展開上任總統以來的首次出訪，期間出席G7領導人峰會，也要和俄羅斯總統普丁會面。路透報導，這段為期8天的歐洲行，主要任務在重建川普時代形塑的緊張跨大西洋關係，並重塑美俄關係。

美國前總統川普任內退出許多國際條約，且與歐盟大打關稅戰，而拜登此行是對其處理修復美方與主要盟友國關係的能力考驗。

拜登首站將前往英國西南部康瓦爾郡（Cornwall）海岸城鎮，先在10日與英國首相強生會晤後，接著出席11日至13日的G7領導人峰會，料會中重點聚焦疫苗外交、貿易、氣候議題，以及討論如何協助發展中國家及對抗中國影響力。

在峰會落幕後，拜登夫婦將前往溫莎堡與英國女王伊莉莎白二世會面。此後，拜登則會前往比利時布魯塞爾，與北約、歐盟領導人進行會晤，預計主要談論俄羅斯及中國相關議題。最終，他將於16日在瑞士日內瓦與普丁會面。

然而外界認為，拜登與普丁的會面並不會取得重大進展。美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登屆時會向普丁施壓，雙方正在協商是否舉行聯合新聞記者會。

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