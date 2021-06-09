南韓宣布推動旅遊泡泡！　台灣列「首波優先名單」

▲南韓打算推動旅遊泡泡。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓政府9日正式宣布，即將推進旅遊泡泡專案，打算在一定限制下開放旅遊觀光，台灣更被列入優先名單。目前南韓當局已經與台灣、新加坡、泰國、關島以及塞班進行初步商討，未來將繼續深入探討實際可行作法。

南韓國土交通部及文化體育觀光部9日透過新聞稿宣布，即將開啟跨國觀光，在符合防疫規定的情況下，開放旅遊泡泡。根據初步規劃，首批對象以新冠疫苗接種者為主，且旅遊方式採團進團出。屆時遊客必須提供篩檢陰性證明與接種證明，入境後也須接受核酸檢測。

南韓當局研擬與防疫表現穩定的國家與地區商討，在擬定旅遊安全區域後，將視疫情與防疫當局合作。目前具體實施方案與適用對象尚未出爐，仍待研議。不過南韓已經與台灣、新加坡、泰國、關島以及塞班等國家與地區表達實施旅遊泡泡的意願，未來將進行下一步協商。

新聞稿指出，待旅遊泡泡開放後，將根據當地疫情調整直航的航班數量、乘客搭乘比例以及觀光客入境上限等。按照現階段的討論狀況，每週預計安排1至2班，如果搭乘率為60%，最多開放200多人登機。

儘管目前適用對象已經初步鎖定為疫苗接種人士，不過屆時可能還是會要求旅客提供陰性證明與接種證明，入境後也必須接受核酸檢測，旅途中若是出現任何可疑症狀，則必須立即通報防疫當局。

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