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裸女發狂砸餐廳！慘遭男警「電擊奶奶」　石化倒地片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州奧卡拉（Ocala）發生一起誇張事件，居民蒂娜（Tina Kindred）全身赤裸闖入2間餐廳，發狂似地大搞破壞，把盤子和玻璃杯砸爛，或往員工與顧客身上亂丟。她見警方到場仍不願罷手，甚至對著男警扔酒瓶，最後慘遭對方電擊胸部，瞬間石化倒地，束手就擒，而雙方對峙過程都被目擊者拍攝下來。

影片中，53歲的蒂娜穿著一雙夾腳拖鞋，除此之外一絲不掛，她爬到吧台上走來走去、翻箱倒櫃，一邊大吼大叫，一邊掀桌或敲打玻璃，只要伸手可碰到的物品，全都拿起來亂摔。

此時，蒂娜發現一名男警進入餐廳，大吼要求自己「趴下」，但她選擇無視指令，甚至丟酒瓶襲警。男警敏捷地躲過第一個酒瓶，但下秒就被第二個酒瓶撞到手臂，他立刻拿出電擊槍，擊中女嫌左胸，接著趕緊制伏對方。

▲德州一名女子全裸砸餐廳，被警方電擊胸部，倒地落網。（圖／翻攝Twitter@BillyCorben）

▲德州一名女子全裸砸餐廳，被警方電擊胸部，倒地落網。（圖／翻攝Twitter@BillyCorben）

綜合外媒報導，此案發生於1日，蒂娜先後前往「魔力燒烤」（Mojo Grill）與「內陸牛排屋」（Outback Steak House）2間餐廳砸場。她被逮捕送醫，體內沒有發現任何藥物或毒品。

蒂娜接受警方偵訊時表示，她之前前往「魔力燒烤」用餐，卻被「不誠實的餐廳經理」拒絕服務，所以才會闖入報復，接著又轉移陣地，繼續洩憤。

蒂娜被指控嚴重鬥毆罪與毀損財物重罪，目前被關押在馬里恩郡立監獄，保釋金為5000美元（大約新台幣13.8萬元），預計7月6日出庭。

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