她出生「沒口鼻」醫全嚇壞！開刀30次　媽堅不放棄：謝謝妳來世上

▲倉本美香和女兒千璃。（圖／翻攝自日媒）



記者張方瑀／綜合報導

住在美國紐約的倉本美香和丈夫在18年前誕下女兒千璃，結果出生後醫生才發現，千璃竟無法睜開眼睛，進一步檢查確認她患有「無眼球症」，且口鼻骨蓋發育不全、鼻子彎曲過頭等其他殘缺。但倉本美香從未放棄過女兒，這18年來砸下近千萬替女兒開刀治療，近來也將這段艱辛的過程寫下來出版成書。

根據《NEWSポストセブン》報導，曾經擔任日航空服員的倉本美香，婚後和丈夫選擇定居在紐約創業，他們也在2003年誕下長女千璃。倉本美香表示，當時陪產的丈夫準備拍下這幸福的瞬間，主治醫師卻突然嚇壞大喊，「不要拿相機！寶寶睜不開眼睛。」夫妻倆的生活也就此發生翻天覆地的變化。

原來千璃患有一出生就沒有眼球的「無眼球症」，大概每12萬人才會出現一例，從出生的那一刻起就被迫活在黑暗的世界；除此之外，千璃的鼻子和嘴巴也未發育成形，心臟有9公分的破洞、鼻子彎曲過度，喉嚨也因扁桃腺肥大而出現呼吸障礙。

▲倉本美香和女兒千璃。（圖／翻攝自日媒）



「我曾想過和女兒一起跳下去，應該會輕鬆一些吧！」倉本美香說，當時她不敢告訴遠在日本的父母，只能獨自在異鄉扶養女兒長大，內心快被恐懼和孤獨感擊垮。但是倉本美香說最後也是千璃拯救了她。「有天我放著最愛的音樂，千璃居然興奮地踢著腿，突然覺得千璃在肚子裡照超音波時，都是遮著臉所以才沒發現，應該是這個孩子在告訴我『媽媽我想來到這個世界上』，當時我真的為自己的自私感到抱歉。」

倉本美香當時就下定決心，為了女兒一定要拼盡全力，因此夫妻倆開始帶著千璃四處治療，光是安裝義眼避免臉部骨骼萎縮就花上數百萬，來來回回動了30多次手術，「即使手術成功，千璃依舊看不到自己的臉，她只感受到疼痛，這讓我們非常矛盾。」所幸千璃最後在父母、弟妹的陪伴下，一步步度過了手術和生活的難關，並且選擇在美國特殊教育機構上學。

倉本美香說，當時曾有人指責她「強迫沒有視覺的孩子裝義眼是非常自私的」，讓她多次感受到養育殘疾孩子的殘酷，「不過，因為照顧千璃也讓我們開始思考生存和幸福的意義。」她後來也將這段歷程出版成《謝謝妳來到這世上：沒有眼鼻的寶貝為生命點亮前進方向》一書，希望能鼓勵所有照顧殘疾兒女的父母。

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