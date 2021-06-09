俄男舉槍自轟「臉爆開」糊成一塊！幸運撿回一命　卻只能灌食維生

▲他舉槍自轟「臉爆開」幸運撿回一命。（圖／翻攝自StarHit СтарХит）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名男子因欠下大筆債務，因此拿著獵槍開車出門，最後選擇在車內用槍抵著下巴自盡，結果滿臉是血、下巴和鼻子都被炸掉的他，竟奇蹟般地活下來。不過，他現在臉部已經毀容「糊成一塊」，必須依靠灌食流質食物維生。

根據《太陽報》報導，現年45歲的米哈伊爾（Mikhail Vladimirov）與妻子結婚17年，卻不斷背著大筆債務，原因是他的妻子花錢毫無節制。結果米哈伊爾在2月16日偷走父親的提款卡轉帳給妻子後，選擇拿著一把獵槍租車到科捷爾尼基市（Kotelniki）閒晃。

▲米哈伊爾和妻子結婚17年欠下大筆債務。（圖／翻攝自StarHit СтарХит）



幾個小時後，米哈伊爾決定在汽車前座，將獵槍對準自己的下巴自殺，沒想到他第一時間並未立刻死亡。根據目擊者指出，米哈伊爾滿臉鮮血地滾下車，臉上全是模糊不清的肉塊，並出現創傷性休克。

目擊者緊急報案將他送醫後，米哈伊爾幸運撿回一條命，保留了50％的視力，但由於臉被縫合在一起，經歷過數十次臉部骨骼重建手術，現在也只能依靠直接連到胃部的管子，靠灌食流質食物維生。

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