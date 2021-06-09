教科書改寫！國家地理學會正式宣布　南冰洋是世界五大洋之一

▲南冰洋（Southern Ocean，或稱「南大洋」）。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

世界過去認定主要海洋為四大洋，分別為太平洋、大西洋、印度洋跟北冰洋，而南冰洋（Southern Ocean，或稱「南大洋」）被視為其他海洋的延伸。如今國家地理學會8日正式宣布，把南大洋認證為世界五大洋之一。

紐約郵報報導，該學會自1915年開始繪製地圖，製圖師則列出地球四大洋，也就是大西洋、太平洋、印度洋及北冰洋。但科學家近年來針對南極水域進行深入研究，因該水域擁有其獨特性，背後一大關鍵正是「南極洲環流」（Antarctic Circumpolar Current）。

南極洲環流是環繞南極洲由西向東的洋流，在其邊界內，海水變冷、鹹度降低，把溫暖海水和南極洲隔開。也因為此一生態獨特性，因此學界決定把該片水域獨立出來。

國家地理學會地理學家泰特（Alex Tait）坦言，「南冰洋早就得到科學家們認證，但由於國際社會從未對此達成一致，所以學會也從來沒有正式承認過它。」

海洋科學家博迪（Seth Sykora-Bodie）透露，儘管到過南大洋的人難以言喻它的迷人之處，但都同意那裡的冰川更藍、空氣更冷、山脈看起來更令人感到震撼，映入眼簾的景色比任何去過的地方都更加動人。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

讓你一覺到天明！聲寶「捕蚊燈」下殺699元