　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最宜居城市排行　奧克蘭踢掉維也納拔頭籌！大阪排第二

▲▼ 紐西蘭最大城市奧克蘭。（圖／CFP）

▲紐西蘭最大城市奧克蘭。（圖／CFP）

文／中央社倫敦9日綜合外電報導

經濟學人資訊社（EIU ）今天公布2021年全球最宜居城市排行榜，紐西蘭最大城市奧克蘭、日本大阪和澳洲阿得雷德名列前3，將蟬聯冠軍數年的奧地利首都維也納踢出10名外。

研究顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行對全球最宜居城市排名影響甚鉅。名列前茅的奧克蘭、大阪、阿得雷德以及紐西蘭首都威靈頓，都迅速採取行動因應疫情。

經濟學人資訊社在聲明中說：「奧克蘭成功遏止COVID-19疫情，使社會維持開放狀態，得分優異，因而在榜單拔得頭籌。」

「紐西蘭實施嚴格的封鎖措施，使社會得以重新開放，讓奧克蘭和威靈頓等城市居民享受著與疫情爆發前類似的生活。」

奧克蘭上一次擠進前10名是在2017年，當時名列第8；今年排名第8的是澳洲墨爾本和瑞士日內瓦。

維也納2018年擠下墨爾本，一舉成為全球最宜居城市。在這項針對140個都會中心進行的調查中，維也納和墨爾本數年來一直不相上下。然而，經濟學人資訊社指出：「歐洲城市在今年度排行榜的表現特別糟糕。」

研究提到：「自2018年起蟬聯全球最宜居城市冠軍的維也納如今掉到第12名。排名下降幅度最大的前10名中，有8個是歐洲城市。」

歐洲城市中，名次下滑最多的是德國北部港市漢堡，退步34名至第47名。

經濟學人資訊社說，「醫療資源壓力」導致歐洲城市名次後退；德國和法國大多數城市因醫療資源壓力增加，「醫療保健」得分下滑。歐洲衛生體系面臨的壓力，也對文化和整體宜居性產生了連鎖反應。

歐盟在推動疫苗接種計畫上面臨諸多挑戰，包括奧地利在內等許多成員國封城次數多於預期，有損其城市在「文化與環境」方面的得分。另外4項評估指標分別是穩定性、醫療保健、教育和基礎設施。

拜遏止疫情蔓延和快速推動疫苗接種計畫所賜，美國夏威夷首府檀香山排名第14，是名次上升最多的城市，進步了46名。

而在全球最宜居城市排行榜的另一端，飽受戰火、貧窮和政治動盪荼毒的城市吊車尾，由敘利亞首都大馬士革墊底；敘利亞內戰砲火迄今未歇，大馬士革仍然是生活最艱困的城市。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

讓你一覺到天明！聲寶「捕蚊燈」下殺699元

ET快訊
90公斤30歲女確診亡！醫籲BMI「超過這數值」優先接種疫苗
快訊／台中逢甲商圈總幹事「陳屍租屋處」！ 曾向主管請假：要去
石門水庫驚人對比圖曝　10天水位狂升22公尺「淹到綠地了」
染疫記者確診亡「恐是2原因」！衛生局單位說法　醫直言：蠻奇怪
快訊／柯文哲稱AZ混打BNT更有效　陳時中打臉
快訊／壹電視攝影死亡確診　 張雅琴8點衝快篩站「結果出爐」
北市診所打AZ疫苗　指揮中心要查！違法最高罰200萬
快訊／陳時中：規畫民眾到診所自費快篩　「呈陽性由政府給付」
柯文哲喊一周打完　「3都疫苗接種進度曝光」臉腫了
影／白人男挑釁亞裔選錯人　他遇到「太極宗師」反被一拳KO

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跳水奪命瞬間曝光！他「急墜36m懸崖」猛撞觀光船　當場爆頭慘死

27歲男「網戀中毒」！狠甩22歲嫩妻 改娶47歲大媽網友

全球最宜居城市排行　奧克蘭踢掉維也納拔頭籌！大阪排第二

舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

美國嬌生疫苗施打率低　數百萬劑6月到期恐報廢

越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流！　網爽看還質疑：小咖想爆紅

東京2學生染「印度變種病毒」！　皆無海外旅遊史

QS世界大學排名出爐！台大居68名...台灣「25校進榜」創新高

美印太總監：尋求行動確保台海和平　參議員訪台凸顯力挺台灣

美前副國安顧問：大量「間接證據」指新冠病毒來自武漢病毒所

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

日本超商店員必會POP宣傳海報　多色麥克筆繪製過程超級療癒！

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

跳水奪命瞬間曝光！他「急墜36m懸崖」猛撞觀光船　當場爆頭慘死

27歲男「網戀中毒」！狠甩22歲嫩妻 改娶47歲大媽網友

全球最宜居城市排行　奧克蘭踢掉維也納拔頭籌！大阪排第二

舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

美國嬌生疫苗施打率低　數百萬劑6月到期恐報廢

越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流！　網爽看還質疑：小咖想爆紅

東京2學生染「印度變種病毒」！　皆無海外旅遊史

QS世界大學排名出爐！台大居68名...台灣「25校進榜」創新高

美印太總監：尋求行動確保台海和平　參議員訪台凸顯力挺台灣

美前副國安顧問：大量「間接證據」指新冠病毒來自武漢病毒所

劉真46歲冥誕！20年閨蜜深夜悲曝「催淚照片」　網一看全哭了

不斷更新／15萬劑莫德納疫苗開打！各縣市總整理　限第一類先接種

衣服、褲子長到拖地？7間「小隻女網拍」超合身　再也不用找阿姨修改

快訊／防疫優先！2021貢寮海洋音樂祭停辦、平溪天燈確認延期

跳水奪命瞬間曝光！他「急墜36m懸崖」猛撞觀光船　當場爆頭慘死

1歲童突劇咳呼吸困難　家長急送醫竟是「水晶寶寶」惹禍

陳時中允諾調降快篩試劑醫材等級　「仍不開放廠商自行販賣」

真的講不聽！彰化溪湖民宅6男女群聚　無罩打牌開喝

死後確診「恐成黑數」　精神科醫：染疫者符合3要素易生負面念頭

無薪假「薪資補貼」期限延長　月領最高1萬可達2年！

國際熱門新聞

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

破世界紀錄！　37歲婦一口氣「生10胞胎」

越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

密西根首例確診「致死率40%罕病」　症狀像新冠肺炎

即／法國總統馬克宏被甩巴掌　隨扈飛撲逮捕巴掌男

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

美放寬111個國家地區旅遊建議　台灣維持第三級

馬克宏被甩巴掌　2男嫌下場曝光

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

雙親先後染疫死　5子女頓成孤兒！最小7歲

《金融時報》：輝達申請1.1兆元收購安謀

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收

更多熱門

相關新聞

東京2學生染印度變種病毒！　皆無海外旅遊史

東京2學生染印度變種病毒！　皆無海外旅遊史

日本疫情持續嚴峻，8日傳出2例印度變種病毒（Delta variant）感染案例，這也是東京首度出現10多歲民眾感染印度變種病毒的案例。據悉，2人皆無海外旅遊使。其中一名染疫的國中男學生是因為同學確診後被匡列，經檢測確診，因此保健所也懷疑，校內可能發生印度變種的群聚感染。

南韓KF-16跑道滑行起火　飛官緊急彈射逃生

南韓KF-16跑道滑行起火　飛官緊急彈射逃生

日本4081人登記打疫苗卻放鳥　沒取消直接No-Show

日本4081人登記打疫苗卻放鳥　沒取消直接No-Show

AZ、輝瑞可交叉混打？南韓進行500人臨床

AZ、輝瑞可交叉混打？南韓進行500人臨床

南韓政府坦言：1300萬人↑接種疫苗「疫情也不會趨緩」！

南韓政府坦言：1300萬人↑接種疫苗「疫情也不會趨緩」！

關鍵字：

經濟學人資訊社奧克蘭大阪阿得雷德紐澳要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！

侯怡君懷孕！　備孕3年終於當媽

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

黃安上吐下瀉癱床整天！酸台疫情：好不了的啦

高虹安逼問國產疫苗　嗆爆蘇貞昌：失敗的人找藉口

前女友討生日禮物　男霸氣封鎖被公審：渣男

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

汐止16屁孩群聚亂砍　聲押恐罰百萬

武陵農場出現超罕見野生動物

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面