跳水奪命瞬間曝光！他「急墜36m懸崖」猛撞觀光船　當場爆頭慘死

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The death of the young man “Fahd Jamil Ibrahim Al-Lakma” from the city of Hajin in the eastern countryside of #Deir_Ezzor in #Lebanon while practicing swimming,

Where the young man fell from the rock of Raouche on one of the boats by mistake. pic.twitter.com/vEkuhY0gxq — أبو الضحى (@abdulhak701) June 7, 2021

記者吳美依／編譯

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）6日發生一起悲劇意外，敘利亞裔的法赫德（Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma）到海邊練習游泳，為了享受「跳水」刺激感，竟從118英尺（大約36公尺）的懸崖縱身一躍，未料他視線受阻，沒有看見一艘觀光遊艇正從下方經過，因此猛力撞上，當場爆頭慘死，可怕過程都被目擊者拍攝下來。

影片中，法赫德站在勞什石（Raouche Rocks）上暖身、伸展筋骨，卻沒注意到觀光遊艇從下方的洞穴駛出。他急速下墜時，根本聽不見遠方目擊民眾尖叫警告，先是撞上船體，接著翻身落入水中。

▲黎巴嫩一名男子跳水，未料竟撞船身亡。（圖／翻攝Twitter@abdulhak701）

黎巴嫩民防部的救難人員指出，貝魯特年輕人非常喜歡從高聳的勞什石跳入海中，儼然已經成為一種流行娛樂。他們將死者遺體從水中打撈上來，而觀光遊艇船長也在意外中受傷，目前已經送醫治療。

據悉，法赫德來自敘利亞代爾祖爾省（Deir ez-Zur），但來到黎巴嫩定居的確切時間不明。根據聯合國難民署（UNHCR）數據，黎巴嫩目前有150萬敘利亞人，其中超過86萬人具有難民身分。

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