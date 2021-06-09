外媒關注「京元電」群聚感染　BBC：全球晶片供應鏈繃緊神經！

▲包含京元電子在內的5家科技廠傳出員工確診。（圖／記者黃孟珍攝）

記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情嚴峻，苗栗縣科技大廠京元電子爆發群聚感染，其後京鼎精密科技、超豐電子、力機電以及智邦科技也陸續傳出確診，儘管目前尚未影響到整體生產鏈運作，但也引發外媒關注。BBC報導，台灣電子大廠爆發疫情，讓全球晶片供應鏈不得不繃緊神經。

BBC報導，儘管大台北地區的確診數略有下降，但是苗栗科技廠京元電子卻傳出疫情，隨後超豐電子、智邦科技等電子廠也接連傳出員工確診，引發台灣「經濟命脈」半導體大廠的緊張。儘管中央疫情指揮中心已經指派王必勝醫師到場坐鎮，但竹南科學園區的電子廠染疫，也讓台灣科技業不敢掉以輕心。

此次京元電子群聚感染最初是源於外籍勞工，其中確診者多半為印尼籍，目前該廠的所有移工都先停工。另外苗栗縣也下令，縣內所有外籍勞工除上下班時間外，禁止外出，所有生活用品將由專責人員負責採買，上下班則由公司或仲介統一接送。

▲苗栗京元電子爆發群聚感染，已全面進行清消。（圖／記者黃孟珍攝）

京元電子是台灣晶圓最大專業封裝測試供應商，此次爆發疫情的苗栗竹南廠是該公司的主要廠區，提供晶圓測試、成品測試等各項服務。京元電子染疫風暴讓台灣高科技大廠全面戒備，儘管是在不同的科技廠工作，但是只要是來自同一人力仲介公司的移工，大多數都住在同一個宿舍，因此只要有人染疫，傳播速度不容小覷。

有分析認為，新冠疫情重擊全球經濟，其中半導體晶片供應更是大受影響，台灣由於2020年疫情控制得宜，經濟生產幾乎不受影響，再加上台積電是高科技晶片代工的領頭羊，因此在全球晶片荒之下，台灣反而漁翁得利。然而台灣近期本土疫情爆發，《彭博社》更報導，這也再次凸顯全球技術供應鏈對於「部分關鍵廠商」的高度依賴，將會帶來一定風險。

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