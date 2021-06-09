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不出門也能拜拜！媽祖直播湧3千人「上香、點燈」廟方曝願：求病好轉

▲台北聖興天后宮於6月5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供）

▲台北聖興天后宮於5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播，湧進近3,000名信徒朝聖。（圖／李奇嶽提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

疫情第三級，在家防疫不出門，所有廟宇均配合政府防疫暫停開放。為讓民眾在家也能向神明參拜祈福，台北聖興天后宮即日起，於每日上午11點及下午1點在浪LIVE進行直播，是台灣宮廟首度將參拜、點燈等服務線上化，5日開播就湧進近3,000名信徒朝聖。

▲台北聖興天后宮媽祖直播「首日湧3,000名信徒上香、點燈」。（圖／李奇嶽提供，以下皆同）

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▲「三柱清香」、「點燈」等量身打造的禮物特效，並由廟方專人代替民眾進行上香、點燈及擲杯抽籤等動作，趣味中也少不了莊嚴儀式感。

為了讓民眾在防疫期間也能向神明參拜祈福，獲得心靈的寄託和力量，台北聖興天后宮自6月5日起，於每日上午11點及下午1點在浪LIVE進行直播，包含推出「三柱清香」、「點燈」等量身打造的禮物特效，並由廟方專人代替民眾進行上香、點燈及擲杯抽籤等動作，趣味中也少不了莊嚴儀式感。

因為是透過手機或電腦看廟宇直播，手機畫面顯示的是莊重的宮廟一隅，別緻的三柱香特效一播放，就看到廟方人員大聲唸起信眾名稱，慎重地代為默唸祈福並上前上香。

廟方表示，開播首日就湧進近3,000名信徒朝聖，上香祈福特效此起彼落，不少民眾請廟方代為上香祈求疫情快點退散，也有人為家中長輩求平安。廟方透露，有來自萬華區的重症家屬託廟方點燈祈福，所幸病情已漸有好轉，祝願他們皆能早日康復。

▲台北聖興天后宮於6月5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供）

▲台北聖興天后宮主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，也是北南港區最大的廟宇。

台北聖興天后宮主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，也是北南港區最大的廟宇，上香、點燈的服務需求不斷，也有人委請廟方代為擲杯抽籤，請媽祖娘娘指引解惑。秘書長李奇嶽表示，疫情期間，希望透過直播參拜的方式，給信眾儀式感和安定感，從直播間感受媽祖娘娘的神威，如果反應佳將會持續進行，服務信眾，讓大家不出門就可以參拜，祈求媽祖娘娘的庇護。

▲台北聖興天后宮媽祖直播「首日湧3,000名信徒上香、點燈」。（圖／李奇嶽提供，以下皆同）

▲台北聖興天后宮也是許多劇組開鏡儀式指定參拜廟宇，藝人Selina和榮獲傳藝金曲奬的長笛演奏家華姵，近期都曾親訪參拜。

而開播當天，有許多民眾請廟方代為上香，並在直播間祈求媽祖保佑「國泰民安，疫情退散！」也有人擔心家中長輩，特地上香為他們祈願遠離新冠肺炎，足見疫情期間除了做好防疫措施外，民眾也渴望來自宗教的安定力量。

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