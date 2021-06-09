她用「6瓶眼藥水」毒殺好友...裝成服藥自盡！　再盜800萬爽花

▲四氫唑啉（tetrahydrozoline）是眼藥水的主要成分。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國威斯康辛州一名女子涉嫌用「眼藥水」毒殺好友，盜用好友29萬美元後，再將現場偽裝服藥自盡。目前當地警方已將該名女子逮捕，並以謀殺和竊盜罪起訴。

根據《美聯社》報導，現年37歲的潔西（Jessy Kurczewski）4日遭當地警方依謀殺和竊盜罪逮捕。據了解，潔西2018年在好友皮瓦基（Pewaukee）的家中報案指出，好友躺在沙發上失去呼吸心跳，而警方趕到後在皮瓦基的身上有殘留的藥片，調查人員當時根據潔西的證詞，初步判定皮瓦基是服藥自盡。

不過，最新驗屍報告結果顯示，皮瓦基的體內含有致命劑量的四氫唑啉（tetrahydrozoline），這種藥物雖然是眼藥水的主要成分，但若服藥過量就可能奪命。潔西起初否認犯案，並稱這一定是她朋友想要的，她也承認，當時有拿了一瓶水裡面裝了6瓶劑量的四氫唑啉給皮瓦基，但她不曉得這會致命。

警方後來調查潔西的銀行帳戶發現，她在皮瓦基死後獲得29萬餘美元（約台幣812萬元），其中13萬是透過受害者的支票「非法轉移」給她的。現在潔西也被控殺人和兩項竊盜重罪。

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