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死亡率2.8%會再高！醫觀察1個好現象：比例已經接近了

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲本土疫情仍持續延燒，國內三級警戒延長至6/28。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

國內疫情截至8日共10493例本土確診、308人死亡，致死率達2.8%創新高。對此，專家認為，死亡率一定會再高，就算單日達到3位數也不足為奇，因為確診數相當多，死亡不太可能降下來，除非染疫人數降至2位數，才有機會變低。不過，觀察目前的數字，仍有「好現象」，因為男女死亡的比例接近了，也意味著男性的罹病率下降。

國內自5月11日開始出現本土社區感染個案之後，至今不到一個月已有1萬0397例本土病例，296例死亡，致死率高達2.8%，比疾管署公布的全球致死率2.16%更高。

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感染科醫師黃高彬接受訪問時表示，「都還會高、一定會高」，因為感染的長者或有其他慢性疾病的人母數多，死亡率就容易高，除非確診降到2位數，才有可能低。不過，醫師說，從數字來看仍有「好現象」，由於先前死亡的男女比例差距相當大，但近期看起來「已經接近了」，意味著男性罹病率下降，因此死亡率也再降一些。

▲▼6/8死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布死亡個案。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

另外，昨日的死亡個案中，有位30歲年輕女性曾快篩陽性，PCR二採陰轉陽性確診，收治住院6天即死亡。發言人莊人祥說明，該個案體重達90多公斤，為風險因素。對此，黃高彬也提醒，對呼吸道病毒感染來說，肥胖的確是一個相當嚴重的影響因子。

減重醫師蕭捷健也說，體重過重者會導致身體慢性發炎，進而使免疫系統無法好好運作，且英國統計數據顯示，肥畔和糖尿病是增加死亡率最重要因素，因此強烈建議，若是慢性患者能優先接種疫苗，「日後BMI超過30也應該納入接種疫苗的對象。」

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