鄉民駁北市診所打疫苗！林靜儀怒揭「明明寫AZ」：當我剛出社會？

▲北市某診所被幫民眾打疫苗。（圖／記者趙于婷攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在全民都在等著接種疫苗，想不到台北市竟然有診所被爆出「開放施打疫苗」，且到晚間10點都還有許多人在排隊，診所矢口否認有疫苗一事。前立委林靜儀醫師怒PO文，「民眾接種完拿到的疫苗卡片上是寫AZ，診所也在接種單位上面蓋了章。」

據了解，台北市某診所8日晚上被目擊很多人排隊，疑似開放民眾施打疫苗，消息曝光後引來網友關注，也想擠到這間診所搶疫苗。據《自由時報》報導，記者實際詢問診所，櫃台人員矢口否認也開放接種疫苗，只說病人是排隊「做別的檢查」。

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▲診所否認有開放打新冠疫苗。（圖／記者趙于婷攝）



後續有網友在PTT指出，近日LINE群組流傳「肺炎鏈球菌可以對抗COVID-19」的假消息，在診所工作的姊姊也抱怨，一天接到至少5通電話問他們「有沒有接種肺炎鏈球菌疫苗？」還追問此疫苗是否能對抗COVID-19？懷疑北市該診所施打的也是這支肺炎鏈球菌疫苗。

林靜儀今早在臉書再度PO文表示，她得知的消息是民眾在診所接種完的疫苗卡片上「是寫AZ」，「三更半夜半夜一堆人跑去打鏈球菌肺炎疫苗？ 你當我第一天出社會？ 」明明台北市的AZ疫苗是分配到醫院，由醫院為醫護人員接種，「為什麼昨天半夜疫苗會出現在診所？ 」不禁讓人懷疑，「是疫苗的分配、接種、結餘數量兜不攏的問題，還是接受接種的並非造冊登記的台北市第一到三類接種序位者？」

▲林靜儀怒回明明就是打AZ。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）



網友留言，「就看政府要不要辦！這時公權力不拿出來」、「不是只有台北市，新北市也是一堆靠關係走後門的，XX醫院就打了一堆」、「該查還是要查，而且要查個清楚」、「健保卡一查就知道了拉...中央要硬起來不然其他縣市也會有樣學樣。」