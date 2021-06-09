舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

▲加州舊金山可望成為全美首個達成群體免疫的主要城市。圖為居民2020年12月排隊領取教會餐點。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國舊金山將近80％符合接種資格的居民施打至少1劑新冠疫苗，完全接種率也達到68％。加州大學舊金山分校流行病學教授盧瑟福（Dr George Rutherford）認為，該市可能成為全美第一個達到群體免疫（herd immunity）的主要城市，雖仍每日通報少量確診病例，但似乎不會引起更大範圍的感染。

盧瑟福指出，舊金山目前疫情就是群體免疫的狀況，「出現單個病例，但不會傳播出去」。他指出該市優勢，首先是兒童人口較少，符合接種資格的人口比例因此更高；其次是居民積極接種、遵守防疫規範；最後也因人口密集，使得公衛團隊能夠挨家挨戶拜訪深居簡出、面臨困境的居民，包括老年人與身心障礙者，確實推動疫苗施打與公平分配。

《衛報》報導，群體免疫指的是，一定比例人口擁有抗體，阻止病毒在社區內傳播，但公衛界對於實現此目標，所需要的具免疫力人口比例，尚未達成共識。耶魯醫學院指出，此數字在疫情間持續浮動，專家起初估計，若60％至70％人口具有免疫力，病毒將難以擴散，但隨著許多變異病毒株出現並傳播，持續攀升至80％、90％左右。

▲專家指出，舊金山兒童比例較低，符合接種資格的人口比例因此更高。（圖／達志影像／美聯社）



加州大學舊金山分校傳染病學者金洪（Dr Peter Chin-Hong）表示，如果考慮到因染疫而獲得免疫力的居民，舊金山已有足夠多的人口具有抗體，達到群體免疫。他認為，該市過去對抗愛滋病毒的表現也非常優秀，居民可能因此對於公衛單位更有信心，「舊金山有著保持開放心胸的悠久歷史，能夠將學術、公衛與社區、政治結合在一起」。

儘管如此，金洪認為，新冠病毒在美國可能永遠不會消失，「我希望人們仍將出門接種疫苗……病毒將永遠是我們需要考慮的問題」。

美國一些郡的完整接種率更高，例如紐約州漢密爾頓郡（Hamilton County）就以75％超越舊金山，但上述地區都沒有包括大型城市。

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