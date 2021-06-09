27歲男「網戀中毒」！狠甩22歲嫩妻 改娶47歲大媽網友

▲Thien與前妻離婚，只為了將47歲的Houng娶回家。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

越南一名27歲男子透過網路認識大他20歲的女網友後，竟就此陷入愛河，還為了她與22歲嫩妻離婚，並開始追求對方，最後更把她娶回家。據悉，女方也曾有過一段婚姻，並且與前夫育有一子。當地媒體近日報導兩人完婚的消息，而女方也坦言，雖然感情一開始不被眾人祝福，但在兩人的堅持下，終於突破重重困難，重新穿上白紗。

根據《中國報》引述越南媒體報導，現年27歲的Thien（化名）原本與一名小他5歲的女性結婚，然而婚後兩人卻感情觸礁，失去共同話題，讓他感到十分寂寞，因此上網認識了47歲的女網友Houng（化名），兩人相談甚歡，迅速地拉近了彼此的距離。

▲Houng比丈夫整整大了20歲。（圖／翻攝自推特）

過程中，Houng卻發現，Thien其實已經結婚，當時已經離婚的她為了不要介入別人的家庭，因此只好逐漸減少與Thien聊天的次數，並告知男方希望兩人的關係可以改朝好朋友的方向發展。然而過沒多久，Thien卻告訴她，自己已經與妻子離婚，並開始重新追求她。

儘管Houng一開始有些顧慮，但最後仍答應與男方交往。兩人的愛情最終修成正果，曾經都有過一段婚姻的Thien與Houng也決定再度走入婚姻，不過卻遭到雙方家人反對。Houng說，Thien的家人一開始非常反對兩人交往，也因此遇到了很多困難，不過幸好彼此都願意堅持，共同度過難關，最後也在眾親友的祝福下結為連理。

Thien表示，儘管妻子比他大了20歲，但在他眼中永遠是最美麗的新娘。而Houng也說，自己會永遠深愛丈夫。

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