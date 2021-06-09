哈利梅根愛女「莉莉貝」取錯名了？　英媒：恐變一輩子詛咒

▲梅根於美東時間6月4日產下女兒「莉莉貝」 。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

英國哈利王子與梅根的女兒，取名為莉莉貝．「莉莉」黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），除了以「Diana」紀念黛安娜王妃，「Lilibet（莉莉貝）」更是是英國女王伊麗莎白二世的小名。不過日前英國《獨立報》副總編歐葛萊迪卻撰文直指，「莉莉貝這個名字可能將給她帶來更多詛咒而非幸福。」

歐葛萊迪撰文表示，皇室成員在替後代選名字時，總是會賦予很多歷史性的意義，就像對家族的感情一樣，哈利和梅根給女兒取名為「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」無疑是非常迷人的，但從歷史角度來看卻有一絲感傷，以奶奶和曾祖母的名字命名，莉莉貝的名字將永遠提醒著人們「她是誰」，小至訂位餐廳、買音樂劇門票，大至找一份工作。

▲莉莉貝全名中的Diana源自哈利母親黛安娜王妃。（圖／達志影像）



隨著莉莉貝逐漸長大，這樣的名字只會讓外界、媒體對她越來越有興趣，更可能遭到媒體入侵，「如果過去的辛酸經歷值得借鑑的話，她的名字可能更像一種詛咒而不是一種祝福，隨著她長大，報紙會對她長得像誰更加感興趣，她是繼承了黛安娜王妃的風格？還是繼承了女王的責任感？更不可免的是，她會和誰約會？」

▲莉莉貝為英國女王的小名。（圖／路透）



歐葛萊迪指出，即便是再小、再微不足道的皇室成員，大眾對他們的好奇胃口也是非常驚人，甚至是前所未有的；哈利和梅根與其他家庭成員產生的裂痕讓人不快，也不符合任何人的利益，希望能隨著亞契、莉莉貝的成長，雙方分歧可以被治癒，甚至全家搬回英國，履行他們本來應該有的任務，「和她的同名人物一樣，莉莉貝・黛安娜現正面臨充滿挑戰的生活，祝福！」

除了歐葛萊迪外，英國英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）也曾對莉莉貝一名發表意見，「很諷刺，不是嗎？這對夫妻過去幾周來不斷攻擊英皇室與女王，現在他們把寶寶以女王命名。」王室傳記作家安潔拉（Angela Levin）也表示，哈利夫婦將女王的小名取進女兒的名字算是非常「無禮」，因為這是專屬於菲立普親王（Prince Phillip）呼喚女王的名字。