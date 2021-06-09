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美強化半導體供應鏈　葛來儀：美國應與台灣密切合作

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

白宮今天公布供應鏈檢討報告，並將建議國會提供資金促進美國半導體產業發展。對此，華府兩岸專家葛來儀樂觀其成，並呼籲美國應與台灣密切合作。

美國總統拜登（Joe Biden）2月要求檢視美國半導體、稀土、藥品與汽車電池等關鍵產品供應鏈風險，檢討報告今天出爐。

作為因應部分，美國將成立新的行動小組對抗不公平貿易行為。這個由美國貿易代表率領的「供應鏈貿易行動小組」，將找出造成美國供應鏈「空洞化」的具體違規行為，並透過貿易補救措施解決。

白宮也呼籲國會撥款至少500億美元，協助美國半導體產業發展。

雖然未表明是針對中國，但這項檢討是拜登政府更廣泛戰略的一部分，藉此強化美國競爭力，以面對世界第2大經濟體中國帶來的經濟挑戰。

美國強化半導體產業供應鏈議題，今天也延燒到美國國會。出席參議院軍事委員會聽證會的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也被議員問及對此議題的看法。

葛來儀指出，美國發展半導體產業至關重要。當前因為需求出現變化，導致部分晶片全球短缺，這是國家安全議題，美國必須具備競爭力。

她指出，美國必須與盟友、合作夥伴與其他供應商合作，清楚了解美國在供應鏈的角色，也應與台灣密切合作。葛來儀特別提到，作為晶片領導地位的台積電將在亞利桑那州投資，這是一個好消息，但美國應在國內發展自身能力。

前美國白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）也認為白宮這項政策方向是正確的，因為主要競爭對手中國大量補貼這些產業。不只如此，美國也應發揮商務部力量，確保中國不會補貼半導體產業。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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