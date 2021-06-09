揪出潛在感染源！看身分證太慢　醫點名雙北提2建議：進市場就篩檢

▲醫師認為，雙北地區的重中之重就是傳統市場。（圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／採訪報導

控制疫情的策略除了施打疫苗外，盡速揪出潛在感染源更是當務之急。針對較嚴峻的雙北地區，有專家就提出2點建議，包括以傳統市場、熱區做基準，全面普篩。他也坦言，以台灣目前的情況來看，疫苗施打率要提升到7成了，並建議，在疫苗足夠的情況下，醫護以外的任何產業及年齡層，最好也盡速打到某個程度為佳。

新北市長侯友宜連連喊出「要趕快找到社區潛在感染源」，防堵任何無症狀或輕症者繼續傳播。而衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、感染科醫師黃高彬也提出2建議，他認為要揪出症狀「其實不困難，就是要不要做而已」，大方向來看，以雙北地區為例，針對熱區做全面普篩，基本上疫情就可以直接控制下來。

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黃高彬直指，普篩可用2種方法，第一、傳統市場，要買菜就直接篩，買賣方都要做篩檢，就可以直接抓到有多少人裡頭有多少人傳播，同時又可以控制人流，比起看身分證，直接篩檢的優勢更多。第二、針對某區或某里，個案數多的地方全部都篩，例如萬華有20萬人，可以找出熱區在哪幾個里，全部篩檢，就能找出潛藏在熱區里的無症狀感染者。

▲醫師指出，以台灣目前的情況，疫苗覆蓋率需達到7成以上才足夠。（圖／路透）

黃高彬更直言，「雙北應該直接由中央介入」，疫情降不下來，「問題就在這個地方」，這些是可以有作為的。醫師強調，重中之重就是「傳統市場」，只要進去就篩，篩檢時用抗原快篩即可，不一定要用到核酸，因為抗原偽陰性較低、偽陽性較高，先抓出來再進行核酸檢查。

至於疫苗施打部分，黃高彬指出，目前的醫護施打率已經達到一定程度，其他在疫苗足夠的情況下，任何產業及年齡層都應該快速施打到某個程度。醫師坦言，要讓社區傳染能夠維持過去的狀態，「疫苗要打7成以上，6成不太夠了」。

黃高彬解釋，施打的人數也是以R0值來計算，公式是1－(1／R0值)，以現在的狀況算起來約是0.7，也就代表需要打到7成。