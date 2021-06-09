馬克宏「被甩巴掌」最新回應！　2男嫌火速落網下場曝光

Someone just slapped France's president Macron lol wtf pic.twitter.com/ZmlCXLj3Rn — mx (@MessiMX10i) June 8, 2021

記者吳美依／編譯

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於8日前往東南部德龍省（Drome）視察，他與民眾互動握手時，卻遭到一名壯男狠甩巴掌。2名涉案男子已經被捕，因為觸犯攻擊公僕的罪行，恐將面臨3年有期徒刑和5萬美元（大約新台幣138.5萬元）罰款。

影片中，馬克宏來到小鎮坦耶爾米塔格（Tain-l'Hermitage），親切走向民眾，與柵欄後的人們握手致意。此時，他卻突然被一名高喊極右翼口號、宣示「打倒馬克宏」的男子抓住前臂甩巴掌。隨扈見狀，立刻衝上前去，制伏攻擊者。

▲法國總統馬克宏被甩巴掌。（圖／翻攝Twitter@MessiMX10i）

馬克宏稍後繼續行程，數小時後接受當地報紙Dauphiné Libéré採訪。他說自己目前感覺「一切都很好」，也不會因為這起獨立、偶發的事件卻步，未來仍將持續走向人群，與大家打招呼。

馬克宏提到，法國有著民主與言論自由的傳統，但享受自由伴隨而來的責任，意味著人們的言行舉止不應出現暴力或仇恨。他說，社會不該讓少數極端暴力份子的行為「取代關乎每個人生活、更重要的公共議題討論」。

法國媒體指出，2名嫌犯都是「黃背心運動」成員，而此抗爭參加者大多為白人藍領階級。政壇各界人物迅速譴責暴力行為，一些人質疑總統維安措施是否完善，但也有人指出，馬克宏是臨時起意下車握手，此行程原本不在計畫中。

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」 隨扈飛撲逮捕巴掌男

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