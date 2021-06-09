「死掉見嘸最後一面！」媽搬親情牌勸返鄉　他竟被說服：有道理？

▲許多人紛紛退票這次連假不返鄉。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

各界呼籲端午連假不要返鄉，減少非必要的人流移動，避免中南部疫情加重，不過還是有些人抱持僥倖心態，覺得回家拜拜比防疫重要，甚至有長輩說「到時你被關在台北傳染到隔離，連死掉都不能見一面」，在網路掀起熱議。

一名網友在PTT表示，他遵守防疫指引這次端午不打算返鄉，媽媽卻說「端午是重大節日」，子女應趕快回家拜拜，還叫原PO不要太相信官方說詞，萬一待在台北確診不幸惡化死亡，連家人最後一面都見不到。

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聽完媽媽的說服，原PO突然覺得有點道理，如果自己或家人真的在這場疫情中喪失性命，那麼這次端午很有可能是他們最後一次見面，「ㄟ...好像真的是耶，24小時內火化，新聞一堆見不到親人的，該不會在我死前都見不到阿嬤？」

▲老人染疫容易惡化成重症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友認為，原PO返鄉才真的是害到家人，老人家確診死亡率更高，萬一害阿嬤被感染才真的可能見不到最後一面，「你如果帶病毒回去也見不到他們最後一面」、「你重症的機率高還是你阿嬤高？廢文」、「看看北投那個全家確診死三位的，不要鐵齒」、「鐵公路最容易中的，車廂一待就是幾個小時，比大賣場還久。」

不過，如果真的有「不可抗因素」這次端午必須回家一趟，回去前也要先進行快篩，且盡量自己開車或請家人載，沿途不要下車買東西或上廁所，一路開回家趕快消毒，將染疫風險降到最低。指揮中心數據顯示，自4月20統計至6月1日，本土60歲以上的長者死亡率為4％，家裡有老人家要格外注意，為了長輩的健康安全，北漂族這次就盡量別返鄉，保護自己也保護家人。