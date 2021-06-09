　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「死掉見嘸最後一面！」媽搬親情牌勸返鄉　他竟被說服：有道理？

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多人紛紛退票這次連假不返鄉。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

各界呼籲端午連假不要返鄉，減少非必要的人流移動，避免中南部疫情加重，不過還是有些人抱持僥倖心態，覺得回家拜拜比防疫重要，甚至有長輩說「到時你被關在台北傳染到隔離，連死掉都不能見一面」，在網路掀起熱議。

一名網友在PTT表示，他遵守防疫指引這次端午不打算返鄉，媽媽卻說「端午是重大節日」，子女應趕快回家拜拜，還叫原PO不要太相信官方說詞，萬一待在台北確診不幸惡化死亡，連家人最後一面都見不到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽完媽媽的說服，原PO突然覺得有點道理，如果自己或家人真的在這場疫情中喪失性命，那麼這次端午很有可能是他們最後一次見面，「ㄟ...好像真的是耶，24小時內火化，新聞一堆見不到親人的，該不會在我死前都見不到阿嬤？」

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老人染疫容易惡化成重症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友認為，原PO返鄉才真的是害到家人，老人家確診死亡率更高，萬一害阿嬤被感染才真的可能見不到最後一面，「你如果帶病毒回去也見不到他們最後一面」、「你重症的機率高還是你阿嬤高？廢文」、「看看北投那個全家確診死三位的，不要鐵齒」、「鐵公路最容易中的，車廂一待就是幾個小時，比大賣場還久。」

不過，如果真的有「不可抗因素」這次端午必須回家一趟，回去前也要先進行快篩，且盡量自己開車或請家人載，沿途不要下車買東西或上廁所，一路開回家趕快消毒，將染疫風險降到最低。指揮中心數據顯示，自4月20統計至6月1日，本土60歲以上的長者死亡率為4％，家裡有老人家要格外注意，為了長輩的健康安全，北漂族這次就盡量別返鄉，保護自己也保護家人。

ET快訊
北市府認了「配發疫苗給診所」　衛福部回應了！
洪孟楷提115億向日本買AZ疫苗　陳時中回嗆：幫忙國家還是搞
陳時中疲態百出！立委要政院改組指揮中心 　蘇貞昌回應了
快訊／陳時中坦言：國產疫苗有「無法得到國際認證風險」
快訊／北市某診所被爆「幫民眾打新冠疫苗」　黃珊珊緊急回應了
要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路
快訊／北投一家四口3人猝死「確診」　北市府回應了
快訊／為放寬「3+11」政策下台？　陳時中回嗆：不是立委說了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

京鼎6確診⋯430人快篩！「移工生活圈近京元電」財務長：難免交叉

死亡率2.8%會再高！醫觀察1個好現象：比例已經接近了

鄉民駁北市診所打疫苗！林靜儀怒揭「明明寫AZ」：當我剛出社會？

北市府認了「配發AZ疫苗給診所」　衛福部回應了！

莫德納正式開打！桃園獲配8500劑　鄭文燦：僅第一線醫護能打

快訊／智邦宣布：全數篩檢完畢！238人快篩結果出爐

阻擋空氣中病毒！中山大學「奈米盾」防疫噴霧　30分鐘能滅毒

打完2劑莫德納！紐約台妹「飆40度燙到不行」 2症況曝光：三天緩解

快訊／基隆成功市場再爆「+6確診」！林右昌下令：休市延長至6／23

終於完夢卻遇疫情！獨立咖啡廳好後悔　轉型線上還賣便當咬牙撐

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

日本超商店員必會POP宣傳海報　多色麥克筆繪製過程超級療癒！

京鼎6確診⋯430人快篩！「移工生活圈近京元電」財務長：難免交叉

死亡率2.8%會再高！醫觀察1個好現象：比例已經接近了

鄉民駁北市診所打疫苗！林靜儀怒揭「明明寫AZ」：當我剛出社會？

北市府認了「配發AZ疫苗給診所」　衛福部回應了！

莫德納正式開打！桃園獲配8500劑　鄭文燦：僅第一線醫護能打

快訊／智邦宣布：全數篩檢完畢！238人快篩結果出爐

阻擋空氣中病毒！中山大學「奈米盾」防疫噴霧　30分鐘能滅毒

打完2劑莫德納！紐約台妹「飆40度燙到不行」 2症況曝光：三天緩解

快訊／基隆成功市場再爆「+6確診」！林右昌下令：休市延長至6／23

終於完夢卻遇疫情！獨立咖啡廳好後悔　轉型線上還賣便當咬牙撐

恩比德爭MVP失利「坦承很失望」　次輪2戰轟79分隊史僅次戰神AI

內埔工業區9日啟動外籍移工快篩站　警坐鎮嚴防滋擾

超商最新9款「一口零食」！縮小版提拉米蘇超邪惡　任選買2送1

京鼎6確診⋯430人快篩！「移工生活圈近京元電」財務長：難免交叉

死亡率2.8%會再高！醫觀察1個好現象：比例已經接近了

舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

氣功大師「鐵頭功表演」翻車！40秒毀滅級磚塊K頭　血噴滿臉離場

蘋果iOS 15新增多項「社交功能」！FB、IG地位恐遭威脅

甜美學姊邀約「一起泡圖書館」　南京大學招生海報挨批物化女性

網友是狼！她半裸逃門外喊「拜託幫我」慘遭拖回施暴

生活熱門新聞

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

勞工申請紓困「3萬元凌晨收到了」　入帳截圖曝光

要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路

陳培哲背景被起底　擔任上海藥廠顧問

年輕人車禍急診！接觸史曝　醫機警採檢：無症狀感染

即／壹電視攝影猝死廁所確診　內湖分局警快篩結果曝

30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

館長霸氣宣示：國產疫苗大家不敢打「我打」

SWAG網驚見已婚表姊！　他刷鑽解鎖看傻

6月2百萬劑含美日捐贈　網全傻眼

即／智邦最新快篩結果出爐！6人陽性

更多熱門

相關新聞

鹿港民宅6人開趴群聚　1人竟是通緝犯

鹿港民宅6人開趴群聚　1人竟是通緝犯

彰化因群聚傳播鏈已有221人本土確診，昨(8)日凌晨彰化鹿港警分局再查獲一起非屬同住戶6人聚眾開起圓桌吃喝，其中還有1名酒駕陳姓通緝犯，已明顯違反室內5人以上群聚的規定，被依違反傳染病防治法開立稽查單，1人最少6萬元起跳。

揪出潛在感染源！醫點名雙北提2建議：進市場前都先篩檢

揪出潛在感染源！醫點名雙北提2建議：進市場前都先篩檢

即／智邦最新快篩結果出爐！6人陽性

即／智邦最新快篩結果出爐！6人陽性

中市府推75歲以上長者到府打疫苗

中市府推75歲以上長者到府打疫苗

高雄養生會館偷營業　賣淫女無罩激戰

高雄養生會館偷營業　賣淫女無罩激戰

關鍵字：

新冠疫情台灣疫情返鄉端午

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

侯怡君懷孕！　備孕3年終於當媽

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

高虹安逼問國產疫苗　嗆爆蘇貞昌：失敗的人找藉口

前女友討生日禮物　男霸氣封鎖被公審：渣男

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

大S放話休夫全因汪小菲把持不住

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

武陵農場出現超罕見野生動物

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面