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37歲婦一口氣「生10胞胎」打破世界紀錄！　老公喜曝：是7男3女

▲▼破人類紀錄！南非37歲婦一口氣產下10胞胎。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）

▲西斯霍肚子快比自己還大。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非媒體《獨立線上》（IOL）日前報導，坦比薩（Tembisa）婦女西斯霍（Gosiame Thamara Sithole）在懷孕時肚子是一般孕婦的幾倍大，生產下來得知竟然是10胞胎，總共7男3女，打破金氏世界紀錄。此前紀錄保持人是上個月才誕下9胞胎的一名摩洛哥婦女。

綜合南非媒體報導，該篇報導由《獨立線上》的記者蘭佩迪（Piet Rampedi）撰寫，他指出由於文化和安全因素，受訪的新生嬰兒父母一個月前要求他不要立刻報導，因此他才會在本月披露這項驚人奇蹟。

▲▼破人類紀錄！南非37歲婦一口氣產下10胞胎。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）

▲西斯霍和老公「喜獲十兒」。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）

37歲的西斯霍在懷孕期間接受藍佩迪的訪問，一組照片中顯示西斯霍的肚子十分巨大，高度甚至快與鎖骨平高。生下孩子後父親在電話中告訴蘭佩迪，「是7個男孩3個女孩，她（西斯霍）懷孕7個月又7天。我很開心，我現在很激動，沒辦法說太多，明天早上再聊好嗎拜託。」

一次生下10胞胎讓西斯霍打破金氏世界紀錄，此前是5月一名摩洛哥婦女，她生下了9胞胎。然而報導上線後引起全國關注，政府官員卻表示目前他們沒有相關生產的資料，官方無法證實究竟西斯霍是否真的誕下10胞胎，他們在IOL的推特帳號上留言，要求提供更近一步細節，以讓官方能夠給予夫妻倆協助，但據悉IOL尚未回應，而金氏世界紀錄的官方網站也未更新這項新紀錄。此外，當其他媒體想聯絡該篇報導作者蘭佩迪時，也屢屢無法聯繫上他，種種缺乏驗證的情況，也開始讓人懷疑報導內容是否出於杜撰，但詳細情況仍得等待IOL及蘭佩迪的回覆。

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