法國國民議會總質詢　外長重申挺台參與國際組織：對法國有益

▲法國國民議會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電

法國國民議會友台小組副主席高第耶昨天再度為台灣參與世衛在院會要求政府表態。外長勒德里安對台灣今年未能參與WHA「深感遺憾」，並重申法國支持且希望台灣未來能參與國際組織。

議員高第耶（Jean-Jacques Gaultier）在政府總質詢中表示，世界衛生大會上週落幕，「全世界的醫生都參與了，除了台灣。我的問題在於，面對讓台灣參與的頻繁要求，以便對抗造成全球400萬人病逝的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）大流行，法國可否重申立場？」

高第耶接著指出，「因為台灣早在2019年12月就警示全球；因為台灣卓越地控制了疫情 … 因為台灣同時卓越地掌控了經濟危機，擁有2020年全球最強的經濟成長；最後，因為在我看來，健康優先於政治，而病毒沒有護照。我們應該分享資訊，促進學術交流，強化公衛觀察，和所有人一起，所以也和台灣」。

他說，「更讓人覺得可惜的是，世界衛生組織（WHO）明明有讓非國家實體的參與方法，且直到2016年，台灣也都參與了WHO的工作，然而之後卻再也沒接到邀請」。

高第耶也提到了日前參議院全數無異議通過的挺台決議案，「國民議會也將提出跨黨派的決議文提案，支持台灣參與世衛」。

外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）答詢時首先表示，法國自1964年戴高樂將軍開始，即承認中華人民共和國政府為中國的唯一代表，也和台灣沒有外交關係，這是一致的立場。

但對於台灣參與國際組織，勒德里安重申，「法國表示支持，尤其國際組織的參與身份條件允許，且台灣加入也符合國際社會的利益目標。參與世衛顯然就是如此，對抗疫情，集體行動才能全面顧及。如議員所說，我們也知道台灣在對抗疫情上的重要角色」。

外長接著強調，「有鑑於此，對於台灣無法參與日前舉辦的第74屆世界衛生大會，法國政府深感遺憾。台灣過去也有參與，而且台灣參與世界貿易組織（WTO）也沒有任何阻礙」。

勒德里安最後表示，「我們希望台灣未來能參與世界衛生組織的相關工作」。

高第耶再度回應勒德里安時說，「不只針對世衛，國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）也都是一樣的。台灣參與不僅有正當性，最重要的是，對我們都是有益的」。

這是國民議會史上第三次以台灣為專題的政府總質詢。第一次是1996年3月台海飛彈危機，第二次是去年2020年2月18日同樣由高第耶議員就台灣參與世衛案提問。相較上次間隔近1/4世紀，挺台議題經過1年多再度出現於民意殿堂，顯見台灣在法國國會的能見度越來越高。

不同於書面質詢，政府總質詢由議員向政府內閣口頭提出，內閣成員必須當場回答。