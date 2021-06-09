美參院《創新與競爭法案》獲兩黨共識　估砸5.54兆面對中國挑戰

▲拜登寄望在半導體的研製上能掌握關鍵先進技術，以抗衡中國的擴張。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院於美東時間周二（8日）將表決《美國創新與競爭法案》（United States Innovation and Competition Act，USICA），通過後將投入大量資金用於科學研究和研發科技，以達到和中國的經濟技術威脅抗衡的目的。這將是美國歷史上最龐大的產業法案之一，並在民主共和兩黨極端分裂的時代中，見到難得的兩黨共識。

綜合外電報導，外界預期參議院兩黨議員對該法案的支持已具有高度共識，這項法案將數十億美元投入在科學研究、晶片以及機器人領域，並將大幅度調整國家科學基金會（NSF）。這項法案經由參議院中至少6個委員會經過數週的辯論才敲定，反映了美國和中國在諸多層面的對抗，也在制衡北京當局的經濟與軍事擴張中，讓人一虧美國近幾年國會中難得的「兩黨共識」。

這項法案主要分為4點，包括投入520億美元（約新台幣1.44兆元）支持全國半導體研發製造，在本土進行零組件生產；在2022經濟年度至2026經濟年度間，授權810億美元（約新台幣2.24兆元）給國家科學基金會，用於人工智慧、量子科學等領域進行研發；授權169億美元（約新台幣4685億元）供能源部進行能源產業鏈關鍵科技領域相關的研發；還有禁止美國外交官參與2022年的北京冬季奧運。最終法案金額估計高達2000億美元（約新台幣5.54兆元）。

部分評論將《美國創新與競爭法案》視為冷戰時期美國對蘇俄的現代翻版，支持該法案的人指出若在半導體製造和供應鏈上失敗，將會讓美國在接下來的幾年處於戰略劣勢中。

報導指出民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）已經努力數月，將法案內容漸漸匯聚成形，最終法案頁數預計超過1400頁。他7日在參議院表示，這項兩黨共同提出的法案，將會是幾個世代以來對科學研究和技術創新的最大筆投資法案，「為美國未來領導全球產業鋪路」。

舒默表示中國共產黨在半導體生產方面的投資相當積極，投入了1500億美元（約新台幣4.14兆元）進行研發製造，企圖控制先進技術。而舒默和其他參議員們皆希望《美國創新與競爭法案》能讓不只美國本土的晶片製造上，就連外國的晶片製造商都能在美國進行該領域最先進技術的研製，目前全球半導體製造掌握最先進技術的就是南韓三星和台灣台積電。