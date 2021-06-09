　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

▲▼新冠肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本即將在7月主辦東京奧運。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）8日更新官方網站，在旅遊建議中放寬對111國的旅遊建議，其中61個國家降至「三級」，包括法國、加拿大、日本等，另外50個國家和地區則降至「二級」和「一級」，台灣則維持三級。CDC發言人並指出他們將美國從「四級」降至「三級」。

路透社率先報導CDC旅遊建議評級調降的新消息，CDC發言人8日也證實已經將全球110個國家和地區旅遊建議調降，包括奧運主辦國日本，其中61個國家從原先「避免所有旅遊」的最高「四級」，降至「三級」。

現在被列為「三級」的國家有法國、厄瓜多、菲律賓、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、瑞士、土耳其、烏克蘭、宏都拉斯、匈牙利和義大利。日本、印尼、波蘭、利比亞、丹麥和馬來西亞同樣被列為「三級」。

CDC發言人表示另外50個國家則是降至「二級」和「一級」，包含新加坡、以色列、南韓、冰島、阿爾巴尼亞及貝里斯。

國務院8日當天稍早表示已降低超過90個國家和地區的旅遊建議等級，包括日本，而在上月底國務院才因日本出現新一波疫情而建議避免旅行至日本，旅遊建議等級在三周內調降。日本東京奧運預計在7月23日開幕，但面臨強大的反對浪潮。

CDC表示新的旅遊建議評估標準，在「四級—應避免所有旅行」的規定中，從原先的一國或地區每10萬人中就有100人確診，調整成每10萬人中有500人確診。CDC表示由於標準的改變或是出自各國的疫情得到控制，許多國家因此得以降低評級。

ET快訊
快訊／攝影師鎖廁所確診猝死　壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收！台積電ADR跌近2%

美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

輝達1.1兆元收購安謀　《金融時報》：已向中國申請監管批准

美國25富翁遭爆「真實稅率」比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

安樂死雲霄飛車！俯衝510m「時速360」飆速旋轉　極限軌道玩到掛

東奧存高傳播風險　日病毒學家：恐擴散缺乏疫苗國家

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

邱顯智怒批「居家快篩」被動！陳時中爆氣：沒進口我要審啥毀？

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收！台積電ADR跌近2%

美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

輝達1.1兆元收購安謀　《金融時報》：已向中國申請監管批准

美國25富翁遭爆「真實稅率」比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

安樂死雲霄飛車！俯衝510m「時速360」飆速旋轉　極限軌道玩到掛

東奧存高傳播風險　日病毒學家：恐擴散缺乏疫苗國家

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收！台積電ADR跌近2%

「30歲官員應比你75歲媽媽早打疫苗？」　美醫看台接種順序：失望

北市診所遭爆「民眾連夜排隊打疫苗」　診所回應了

館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！　IG「愛心咖啡照」背景疑露餡

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉：會把校正回歸漏洞補起來

電影院已經關閉一個月！獨立片商求生存　聞天祥獻聲相挺抗疫情

何超儀電影年鍍金起跑　情牽「金球視帝」爆：他喝了再上！

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

國際熱門新聞

即／法國總統馬克宏被甩巴掌　隨扈飛撲逮捕巴掌男

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

雙親先後染疫死　5子女頓成孤兒！最小7歲

《金融時報》：輝達申請1.1兆元收購安謀

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

美放寬111個國家地區旅遊建議　包括日本

收購義大利半導體公司失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

安樂死雲霄飛車！極限軌道玩到掛

傳染力高50％！印度變種爆新症狀：聽損、血栓

更多熱門

相關新聞

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

對於台灣疫苗接種順序，美國華裔醫師Justin Yang表示，還滿令人失望的。他以美台接種疫苗順序為例，「連美國這種沒有健保系統、電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油。」他也回應網友留言，「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

美參議員搭軍機赴台「昔慣例次長接機」

美參議員搭軍機赴台「昔慣例次長接機」

挖鼻孔3危害曝：腐蝕頭骨、細菌侵入頭腦

挖鼻孔3危害曝：腐蝕頭骨、細菌侵入頭腦

關鍵字：

美國北美要聞CDC旅遊建議

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

即／北投一家四口3死悲劇　遺體報告「全確診」

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

汐止16屁孩群聚亂砍　聲押恐罰百萬

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

大S婚變3天後小S首發文！　低調送暖網看哭了

攝影師猝死電視台「確診新冠」！張雅琴將快篩

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了！

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面