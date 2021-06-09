美國25富翁遭爆「真實稅率」比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）的真實稅率僅0.1%。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

非營利組織 ProPublica援引美國國稅局的機密數據指出，包括貝佐斯（Jeff Bezos）、馬斯克（Elon Musk）、巴菲特（Warren Buffett）、彭博（Michael Bloomberg）、索羅斯（George Soros）等世界首富群，透過各種手段避稅，繳納的稅金不僅只佔財產一小部分，真實稅率可能還低於普通小市民。

綜合外媒報導， ProPublica取得的數據指出，25位最富有的美國人的身價在2014年到2018年期間總共增加了4010億美元，但這些人在這5年中總共只繳納了136億美元的聯邦所得稅，「真實稅率相當於3.4%」，相比之下美國一般勞工的最高稅率可以高達37%。

據ProPublica的計算巴菲特的「真實稅率」僅為0 .1%，即他在上述5年內為243億美元的財富增長繳納的稅款僅為2370萬美元，在這段期期間，巴菲特報告的合法應稅收入為1.25億美元。

▲貝佐斯（Jeff Bezos）2007年、2011年沒有繳納任何聯邦所得稅。（圖／達志影像／美聯社）



貝佐斯則是從2007年、2011年，沒有繳納過任何聯邦所得稅。前紐約市長彭博真實稅率僅1.3%，也就是繳稅2.92億美元，實際應稅收入為100億美元。

支持對富人徵稅的「金融大鱷」索羅斯的發言人告訴 ProPublica，因為在2016年至2018年期間虧損，所以沒有繳納聯邦所得稅。

▲馬斯克只回一個「？」。（圖／路透）



馬斯克面對ProPublica的詢問，只回了一個「？」就沒有再針對問題有詳細的後續回應。

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