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馬來西亞供應鏈斷　偉創力預測晶片短缺至2023年

▲▼投資,財富,半導體。（圖／pixabay）

▲全球第三大電子代工廠商偉創力表示，全球晶片短缺，恐拖至2023年。（示意圖／pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

馬來西亞政府自1日起執行第二次幾乎全面性的封城，管制時間至14日為止，雖然，半導體及醫療業不在此限制內，但是， MLCC （陶瓷電容）大廠日商太陽誘電（TAIYO YUDEN）4日在官網公告，因馬來西亞廠有員工確診，將延後馬來西工廠停工時間至14日，以確保員工安全。

根據外媒報導，馬來西亞是全球第7大半導體出口國，全球有超過50家半導體公司在這裡投資，幾乎涵蓋全球半導體的龍頭，而疫情造成全世界許多電子模組廠或代工廠都維持低人力運作，導致非常嚴重的晶片短缺問題。全球第三大電子代工廠商偉創力（Flex）針對半導體供應提出警告， 過去看起來不嚴重的晶片供應問題，但以現階段局勢來看，都會對供應鏈造成很大的影響 。

▲▼馬來西亞封城。排隊接種疫苗。（圖／路透社）

▲馬來西亞封城。（圖／路透社）

綜合外媒報導，偉創力負責採購和供應鏈的主管托瑞爾（Lynn Torrel）表示，由於市場需求高，晶片短缺問題將持續至2022年中，甚至持續至2023年」；偉創力執行長蔚阮欣（Revathi Advaithi）指出，疫情的干擾促使其跨國企業客戶比美中貿易戰時，更認真的考慮調整供應鏈變的區域化。

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